أنشيلوتي مدرب الريال: نتطلع لبداية جيدة في العام الجديد ومواجهة بلنسيه تحد لنا

مدريد: شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على أن فريقه يتطلع لتحقيق بداية جيدة في العام الجديد، حينما يخوض لقائه الأول في عام 2025، مطالبا لاعبيه بمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحل الريال ضيفا على بلنسيه، غدا الجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ12 للمسابقة، على ملعب (ميستايا)، حيث يتطلع الفريق الملكي لاعتلاء القمة – ولو بصورة مؤقتة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، بعد خوض الفريقين 18 مباراة بالبطولة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس “نبدأ تحديا جديدا بحماسة كبيرة. لدينا مباراة صعبة ضد فريق قوي قام بتغيير مدربه. نريد أن نبدأ العام بشكل جيد وهذه المباراة مهمة وهي تحد بالنسبة لنا. الفريق يقدم أداء جيدا وقد استراح وعاد متحمسا جدا وبلياقة كبيرة”.

وأضاف أنشيلوتي “نفكر فيما سنجده على أرض الملعب. عند تغيير المدرب يمتلك اللاعبون حماسة إضافية، يتعين علينا أخذ ذلك في الاعتبار”.

وكان بلنسيه، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب البطولة، قرر الشهر الماضي تعيين المدرب الإسباني كارلوس كوربيران خلفا للمقال بسبب سوء النتائج روبن باراخا.

أوضح المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال “قدم باراخا عملا رائعا في بلنسيه، لكنها أمور تحدث في كرة القدم. وصل مدرب جديد مع أفكار جديدة ونتوقع مباراة صعبة وستكون كذلك. لا أعرف كيف ستكون الأجواء، لكن ينبغي علينا التركيز على المباراة وليس على أي شيء آخر”.

وعن استعداداته لمواجهة الفريق الأندلسي، صرح أنشيلوتي “لقد نظرنا للاستراتيجية التي استخدمها هذا المدرب عندما كان مديرا فنيا لويست بروميتش مع الأخذ في الاعتبار خصائص بلنسيه، وهو فريق، في ضوء طريقة لعبه مع باراخا، قريب جدا من فكرة المدرب الجديد. لقد قمنا بتقييم كلا الأمرين”.

وفيما يتعلق بتحديات الفريق خلال عام 2025، كشف أنشيلوتي “لا يوجد شيء جديد مقارنة بعام .2024 علينا الفوز بالمباريات. بعد اللحظة السلبية التي مررنا بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان رد فعل الفريق جيدا للغاية وهو اليوم بحالة أفضل وأكثر تركيزا كما أننا استعدنا اللاعبين. ديفيد ألابا يتدرب معنا، والأجواء جيدة لكن علينا مواصلة الفوز بالمباريات للحفاظ على ذلك”.

وبسؤاله عن حالة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، المتوج مؤخرا بجائزتي (ذا بيست) و(غلوب سوكر) كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، أشار أنشيلوتي “إنه بحالة جيدة جدا. لقد عاد بعدما استغل بشكل جيد فترة العطلة”.

وتابع أنشيلوتي حديثه عن فينيسيوس قائلا “لقد عاد بنضارة وحماسة كبيرة بعد الجوائز التي فاز بها حديثا. لقد استعد للمباراة كالعادة: على أمل إحداث الفارق غدا”.

وأكد مدرب الريال “الآن لدينا فريق أكثر اكتمالا وسيكون هناك المزيد من التدوير بين اللاعبين، ولاسيما في الدفاع مع عودة ألابا. الأسبوع المقبل سيبدأ في لعب المباريات في التدريبات ثم سيعود إلى الملاعب في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، وسيساعدنا كثيرا”.

وبخصوص الصفقات التي يعتزم الريال إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أفاد أنشيلوتي “لدينا الكثير من المباريات هذا الشهر ونحن نركز على ذلك. الحديث عن السوق ليس بالأمر السهل بالنسبة لي في الوقت الحالي. ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذا الموضوع. أنا سعيد بفريقي. واجهنا صعوبات، لكن تمكنا من التغلب عليها”.

وتطرق أنشيلوتي لنتائج الغريم التقليدي برشلونة، صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بعد خوضه 19 لقاء، حيث قال “لم يتوقع أحد ذلك. المستوى التنافسي في الدوري يخفض شيئا ما عدد النقاط التي نحتاجها للفوز باللقب. أتلتيكو ينافس بقوة أيضا. أعتقد أن الفوز بالدوري سيحتاج إلى أقل من 90 نقطة هذا الموسم”.

وأوضح “برشلونة وأتلتيكو ينافسان بقوة على لقب الدوري. قد يعاني أي فريق، كما حصل معنا في الشهر قبل الماضي، من فترة ركود، ولابد من النهوض والتنافس من جديد. تمتلك الفرق الثلاثة الفرص نفسها للتنافس على لقب الدوري”.

(د ب أ)