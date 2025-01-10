 أنشيلوتي: مواجهة برشلونة ستكون ممتعة

الدوحة: أشاد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بتأهل فريقه للمباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الإسباني، مشددا على أن اللقاء المقبل ضد الغريم التقليدي برشلونة سيكون ممتعا “لأن هناك الكثير من الجودة داخل أرض الملعب”.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا 3 / صفر على ريال مايوركا في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حاليا بالسعودية، ليواجه برشلونة، بعد غد الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، من أجل الفوز باللقب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد مباراة مايوركا: “لقد عانينا رغم أننا بدأنا بشكل جيد للغاية. تمكنا من افتتاح التسجيل في الشوط الأول. كانت مباراة صعبة لأن المنافس دافع بشكل جيد للغاية وأغلق المساحات وبحث عن فرصه من خلال العرضيات. لقد تسببوا لنا بمشكلات عدة مرات”.

وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للريال: “لم نلعب بأفضل مستوياتنا، لكننا رأينا نسخة جيدة من الفريق واستحققنا الفوز”.

وتابع: “لقد قدمنا أداء جيدا في الدفاع. بعد إصابة (أوريلين) تشواميني، دخل راؤول أسينسيو ولعب جيدا. في مواجهة برشلونة سنحاول الدفاع والهجوم بشكل جيد لأن هذه هي كرة القدم”.

وشدد أنشيلوتي: “في الآونة الأخيرة، أصبح الكلاسيكو موقعة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها. هناك مباريات فزنا فيها بسهولة وأخرى خسرناها. من الصعب التكهن بنتيجة المباراة النهائية، لكنها ستكون ممتعة لأن هناك الكثير من الجودة على أرض الملعب. لا أعرف كيف ستكون، نريد تقديم أداء أفضل من برشلونة”.

وأوضح المدرب المخضرم: “نقترب كثيرا من أفضل مستوياتنا. لدينا استمرارية في النتائج ويجب أن نستمر على هذا النهج. بدلا من البحث عن المستوى الأفضل، يجب أن نسعى لاستمرارية اللعب والنتائج. الأمور تسير على ما يرام حتى الآن”.

وتحدث أنشيلوتي عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث قال: “إنه في حالة جيدة للغاية الآن ويقدم أداء جيدا. لعب بشكل مميز للغاية الشهر الماضي وسجل أهدافا، وهو يبلغ شيئا فشيئا أفضل مستوياته. إنه يمتلك قدرات هائلة قادرة على الارتقاء به إلى حيث يريد”.

وفيما يتعلق بجود بيلينغهام، صرح أنشيلوتي: “إنه يمثل الكثير بالنسبة لنا. التقدم الذي أحرزه الفريق في مستواه جاء بفضل تنسيق أفضل بين بيلينغهام وفيني جونيور ورودريغو ومبابي، وأيضا لأننا تمتعنا بتوازن جيد بوجود العديد من المهاجمين في الملعب”.

وفي ختام تصريحاته، أشاد أنشيلوتي بالجماهير السعودية التي حرصت على متابعة المباراة بكثافة في مدرجات الجوهرة المشعة، حيث قال: “لقد كانت الأجواء رائعة ولعبنا في ملعب رائع أمام عدد كبير من المشجعين العاشقين للفريق. شعرنا بمودتهم الكبيرة وقد دعمونا بقوة وشاهدوا نسخة جيدة من الريال”.

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي ستقام بين الريال وبرشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق للفريق الكتالوني الفوز 4 / صفر على الفريق الأبيض بالعاصمة الإسبانية مدريد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما يعتبر هذا النهائي هو الثالث على التوالي الذي يقام بين برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني برصيد 14 لقبا، والريال في المسابقة.

(د ب أ)