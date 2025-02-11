أنشيلوتي: مواجهة غوارديولا كابوس.. ومقابلة مانشستر سيتي صداع

مدريد: أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: “أعتقد أنه مدرب حاول دائما إدخال شيء جديد إلى فرقه وساهم كثيرا في كرة القدم من حيث اللعب الهجومي والاستحواذ والتقدم من الخلف… لقد كان ولا يزال مبتكرا في كرة القدم،. أكن له احتراما كبيرا لأنه أحد أفضل المدربين، إن لم يكن الأفضل، في كل مرة نلتقي يكون التحضير للمواجهة بمثابة كابوس لأنه لديه دائما أفكار تجعلك تفكر”.

وأضاف: “لقد مر مانشستر سيتي بفترة صعبة بسبب الإصابات، ولكن في المباريات القليلة الماضية، رأيت فريقا جيدا وتنافسيا للغاية كما هو الحال دائما، إنه فريق قوي، لديه لاعبون رائعون ومدربه رائع”.

وأشار: “إنها المباراة الأهم والأصعب، والفريق الذي سيتأهل يملك فرصة الوصول بعيدا في البطولة، كما حدث في السنوات الأخيرة. وفي مناسبات أخرى، فاز الفريق المتأهل بلقب دوري أبطال أوروبا، وقد يتكرر ذلك مرة أخرى، اللعب ضدهم هو صداع، يدهشني ان نواجه بعضنا في هذا الملحق، لكن هذا ليس خطأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بل خطأنا، يمكن لهذه المباراة، بسهولة، ان تكون في دور نصف النهائي أو ربع النهائي”.

وأوضح: “يبدو الأمر وكأنه كلاسيكو لأننا نلعب في هذه المسابقة منذ سنوات عديدة، ستكون مباراة ممتعة ومتكافئة، مثل غيرها من المباريات، من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث لأن الأمر سيعتمد على الموقف والجودة والثقة والشخصية… هذه مباريات عالية المستوى وعليه فإنه يتعين عليك تقديم أفضل نسخة في جميع الجوانب، وليس في جانب واحد فقط”.

وبشأن الفارق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على صعيد الصفقات الشتوية، قال المدرب الإيطالي: “لكل شخص رأيه وحقه في أن يفعل ما يريد، لا يوجد شيء يمكن إضافته في هذا الصدد”.

وبالنسبة لقرار عدم حضور حفل الكرة الذهبية، قال: “لا أعتقد أن القرار كان سيئا، لم نكن نريد المشاركة لأننا كنا نرى أن فيني جونيور يستحق الجائزة، هذا لا يعني أننا لم نحترم رودريغو، إنه لاعب رائع ونعتقد أنه استحق الفوز بالجائزة العام الماضي”.

(د ب أ)