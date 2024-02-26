أنشيلوتي يتفهم إحباط مودريتش من قلة مشاركته في المباريات

مدريد: قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه يتفهم شعور لاعب الوسط لوكا مودريتش بالانزعاج من جلوسه على مقاعد البدلاء معظم فترات الموسم، وأضاف أن وضع لاعب الوسط المخضرم “معقد”.

وشارك مودريتش من على مقاعد البدلاء ليسجل بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء قرب النهاية هدف فوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

وخاض قائد كرواتيا (38 عاما) والذي ينتهي عقده هذا الصيف، 21 مباراة في الدوري مع ريال هذا الموسم، وبدأ 11 مباراة بينها فقط.

وأوضح أنشيلوتي للصحافيين “لقد سجل هدفا رائعا سمح لنا بالحصول على ثلاث نقاط أخرى في الجدول. لقد أظهر للجميع مدى صعوبة تركه على مقاعد البدلاء.. ليس فقط بسبب الهدف الذي سجله، لكن أيضا بسبب الطريقة التي يتدرب بها. إنه مثال للفريق بأكمله. من المعقد للغاية تركه على مقاعد البدلاء”.

وفي رده على سؤال حول عقد مودريتش، قال أنشيلوتي “الأمر معقد. ومن الصعب حله. لقد كنت لاعبا ومررت بنفس الموقف في عامي الأخير كلاعب محترف.. أتفهم إذا كان مودريتش منزعجا بعض الشيء إذا لم يلعب. الجميع يعتقد أنه في نهاية مسيرته، لكنني أعتقد أنه لا يتفق مع ذلك. يبدو أنه في حالة جيدة ومنتعش. يملك ساقين. لا يبدو أنه يبلغ من العمر 38 عاما”.

ويحل ريال مدريد متصدر الدوري ضيفا على بلنسية صاحب المركز التاسع في مباراة بالدوري يوم السبت المقبل.

(رويترز)