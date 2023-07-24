أنشيلوتي يثني على نجمه الجديد بعد ظهوره الأول مع ريال مدريد

لندن: أثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على اللاعب جود بيلينغهام ووصفه بأنه “لاعب خط وسط متكامل”، وذلك بعد أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق الملكي.

وشارك بيلينغهام في المباراة الودية التي انتهت بفوز ريال مدريد على ميلان الإيطالي 3 / 2 في لوس أنجليس، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو في الدقيقتين 25 و42.

وردّ ريال مدريد في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز الريال بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للإنكليزي الدولي بيلينغهام ضمن صفوف ريال مدريد، الذي انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 88.5 مليون جنيه إسترليني، وقد لعب لمدة 64 دقيقة قبل أن يخرج ويحل مكانه نيكو باز.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: “أعجبني حقا أداء بيلينغهام”.

وأضاف: “لعب بيلينغهام بشكل جيد، وعلى الفريق أن يعتاد على جودته، التي تبدو مذهلة. قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء مهمة للغاية بالنسبة للفريق”.

وتابع أنشيلوتي: “إنه لاعب رائع، ومهم للغاية بالنسبة لنا لأنه لاعب خط وسط متكامل، ويضفي مزيدا من السرعة والحماس على الأداء”.

وأوضح: “هو يتحرك بشكل رائع بدون كرة، ويختلف عن لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا. هو يستغل المساحات ويضيف بعدا آخر للفريق، وهو أمر رائع”.

(د ب أ)