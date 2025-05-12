أنشيلوتي يصنع التاريخ مع ريال مدريد رغم الخسارة أمام برشلونة

مدريد: رغم خسارة الريال الموجعة 3 / 4 أمام مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، يوم الأحد، في المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإسباني، وتقلص حظوظ الفريق الأبيض في التتويج بلقب المسابقة هذا الموسم، فإن مديره الفني كارلو أنشيلوتي، كان على موعد مع رقم قياسي جديد.

ولعب أنشيلوتي في الكلاسيكو، مباراته رقم 350 مع ريال مدريد، ليصل المدرب المخضرم، الذي يملك سجلا يضم 247 فوزا و50 تعادلا و53 خسارة، إلى هذا الإنجاز في موسمه السادس على رأس الفريق.

وفاز المدير الفني الإيطالي، الذي أصبح ثاني مدرب بأكبر عدد من المباريات في تاريخ ريال مدريد بعد ميغيل مونيوث (605 مباريات)، بـ15 لقبا مع النادي الملكي، ليكون المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ العملاق المدريدي الممتد على 123 عاما.

وأحرز أنشيلوتي ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، كما حقق لقبين في الدوري الإسباني، ومثلهما بكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للريال أن لقاءات أنشيلوتي، جاءت بواقع 225 لقاء بالدوري الإسباني، و77 مباراة بدوري أبطال أوروبا، و30 مواجهة بكأس الملك، و10 لقاءات في كأس السوبر الإسباني و5 مباريات بكأس العالم للأندية و3 لقاءات في كأس السوبر الأوروبي، علما بأن أتلتيكو مدريد هو المنافس الذي واجهه أكبر عدد من المرات، حيث التقى الفريقان بقيادته 26 مرة.

(د ب أ)