أنشيلوتي يطالب لاعبي الريال بالفوز على بلد الوليد

مدريد: طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لاعبيه بضرورة الفوز على بلد الوليد خلال لقاء الفريقين بعد غد الأحد على ملعب (سانتياغو برنابيو) في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الريال استهل حملة الدفاع عن لقبه المحلي بتعادل مخيب 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا في المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني، ليهدر أول نقطتين في مسيرته بالبطولة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي، الذي عقده اليوم الجمعة: “من المهم دائما اللعب على ملعبنا. نتطلع للعودة لأننا لم نلعب هناك منذ فترة طويلة. يتعين علينا تقديم لعب جيد والفوز بالمباراة وقضاء وقت ممتع”.

وأضاف: “استعددنا للمباراة بشكل جيد هذا الأسبوع، وعملنا على الأمور التي لم تسر بشكل جيد في المباراة ضد مايوركا. فهمنا جيدا ما الذي حدث وحاولنا إصلاحه. سيكون اختبارا جيدا ضد بلد الوليد”.

وفيما يتعلق بخوض النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي مباراته الأولى في معقل الفريق الملكي، قال أنشيلوتي: “سيكون يوما جميلا للغاية بالنسبة له لأنه سيلعب في البرنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد. المشجعون متحمسون جدا لذلك. سيلعب جدا بفضل جودته وسيستمتع المشجعون معه”.

وكان مبابي انضم للريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث مدرب الريال عن لقاء الفريق ضد مايوركا، وقال: “كنا نفتقر للتوازن في بعض الأحيان، وكان يتعين علينا أن نعمل على ذلك. ليس من الصعب العثور على المشكلة، وعندما يكون ذلك واضحا، يكون إيجاد الحل أسهل”.

وأثار أنشيلوتي الشكوك بشأن مشاركة نجم الوسط الإنكليزي الدولي جود بيلينغهام في اللقاء، حيث قال “لقد تعرض لكدمة ويقوم الفريق الطبي بتقييم حالته حاليا”.

وفيما يتعلق بشأن معاناة الفريق من نقص الصفوف أمام بلد الوليد، رد أنشيلوتي “لدينا مواردنا، وهم الشباب لدينا وهم جيدون جدا. في حالة الطوارئ لدينا أيضا تشواميني. ننتظر باييخو بكل هدوء”.

(د ب أ)