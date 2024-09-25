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أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد على حالة مبابي

منذ ساعة واحدة

كارلو أنشيلوتي يتحدث مع كيليان مبابي خلال المباراة

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مدريد: طمأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جماهير الفريق على حالة نجم الفريق كيليان مبابي، بعدما تم استبداله مبكرا في المباراة التي فاز فيها الفريق على ديبورتيفو ألافيس الثلاثاء.

وقال أنشيلوتي للصحافيين عقب الفوز 3 / 2، في المباراة التي شهدت استبدال مبابي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة: “هو بخير، شعر بإجهاد بسيط وطالب تغييره حتى لا تحدث أي مشاكل”.

ومع اقتراب مباراة ديربي مدريد أمام أتلتيكو، والتي من المقرر إقامتها الأحد المقبل، كان هناك قلق أولي من الجماهير. وشارك مبابي في كل مباريات الفريق منذ قدومه من باريس سان جيرمان.

ورغم تصريحات أنشيلوتي، ذكرت وسائل إعلام أن مبابي سيخضع لفحص طبي على فخذه الأيسر في الأيام المقبلة كإجراء احترازي.

(د ب أ)

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