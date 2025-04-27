 أنشيلوتي يعلق على خسارة نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة

مدريد: أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه بذل كل ما بوسعه أمام برشلونة مساء السبت لكنه رغم ذلك خسر 2 3/ في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف سجله بيدري بعد مرور 28 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب “لاكارتوخا” في مدينة إشبيلية.

وفي الشوط الثاني، قلب ريال مدريد الطاولة على منافسه وسجل هدفين لكيليان مبابي وأوريلين تشواميني في الدقيقتين 70 و77.

ولكن برشلونة أدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 84، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين حيث سجل مدافعه الفرنسي جوليس كوندي الهدف الثالث في الدقيقة 116.

وتفوق برشلونة على ريال مدريد للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز عليه بنتيجة 4 / صفر في الدور الأول من الدوري، وبعدها فوز كاسح بنتيجة 5 / 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كما تعادل الفريق الكتالوني في تاريخ المواجهات المباشرة مع غريمه المدريدي برصيد 4 تتويجات لكل منهما خلال 8 مواجهات مباشرة بينهما في المباراة النهائية، ليعزز برشلونة تربعه أيضا على قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 32 مرة مقابل 20 لقبا لريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي للمباراة: “الفريق كان جيدا في الشوط الثاني، وكاد أن يحقق الفوز، ولكن علينا مواصلة القتال”.

وأضاف: “لا يمكن معاتبة أحد لأننا بذلنا كل ما في وسعنا”.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن أنشيلوتي قوله: “كانت مباراة جيدة، وتنافسنا بشكل جيد، كان الشوط الأول أكثر تعقيدا، لكننا قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني. كانت المباراة تحت السيطرة، لكن تسجيلهم للهدف الثاني زاد المباراة تعقيدا. لعب الفريق بشكل جيد واقترب من الفوز، لكن علينا مواصلة النضال. لا يمكنني توجيه اللوم للفريق على شيء، لو فزنا، لما كانت فضيحة، لأننا كنا أفضل من منافسنا في الشوط الثاني”.

وأوضح: “دافعنا جيدا دون محاولة اختراق المنافس في البداية، لم يكن ذلك سهلا لأن المنافس كان مليئا بالطاقة وضغط بقوة، عندما خففوا الضغط تمكنا من السيطرة بشكل أفضل على الكرة ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني”.

وتابع: “أشعر بالألم لأننا لم نتمكن من رفع الكأس، لا يمكن معاتبة أحد بذلنا كل ما في وسعنا”.

وعن الدفع بالنجم الفرنسي كيليان مبابي في الشوط الثاني، قال أنشيلوتي: “فضلت الدفع بمبابي في الشوط الثاني عندما تراجعت وتيرة اللعب قليلا. دخل جيدا وسجل هدف التعادل، وحصل على العديد من الفرص. لم يكن بإمكانه الصمود لمدة 90 دقيقة، ولهذا السبب فضلت إشراكه في الشوط الثاني”.

وعن مستقبله مع ريال مدريد، علق قائلا: “ربما أستمر وربما أغادر. هذا سؤال سيطرح في الأسابيع المقبلة”.

ورفض أنشيلوتي الحديث عن أداء حكام المباراة النهائية، موضحا: “لا أريد التحدث عن الحكم”.

(د ب أ)