أنشيلوتي…ريال مدريد سيمنح فينيسيوس جونيور الدعم اللازم لاستعادة مستواه

لندن: قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن ناديه سيدعم النجم البرازيلي فينيسيوس(الإبن)، حيث يسعى المهاجم لاستعادة مستواه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن فينيسيوس 24/ عاما لم يصل لمستواه المعتاد بعد هذا الموسم، حيث سجل هدفا وحيدا وصنع هدفين في الدوري حتى الآن، ولكن أنشيلوتي لا يشك في رؤية أفضل من ذلك قريبا.

وقال المدرب الإيطالي قبل مواجهة ريال سوسيداد غدا السبت :” إذا أردتم رؤيته في أفضل حالاته، بالتالي يجب علينا أن نظهر له الحب وندعمه هنا في ريال مدريد”.

وأضاف :”هو ليس في أفضل حالاته، ولكنه يظل لاعبا مهما جدا لنا، لأنه كان له دور حاسم في الفوز بكأس السوبر الأوروبي بصناعته للأهداف. صحيح أنه لا يسجل كثيرا مثلما كان يفعل، ولكننا لسنا في عجلة من أمرنا”.

وأردف :”الفريق يسجل الأهداف، وفينيسيوس يشارك بها، وأداؤه آخر شيء أقلق بشأنه، لأنه يتدرب بكد دائما ويقدم أقصى ما عنده. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يعود لأفضل مستوياته”.

وعند سؤاله عما إذا كانت الانتقادات الموجهة لفينيسيوس والنجم الفرنسي كيليان مبابي تؤثر عليهما، أجاب أنشيلوتي :” لا أعتقد أنها تؤثر عليهما، يتدربان بشكل جيد للغاية، ويبدو أنهم سعداء”.

وأضاف:”مبابي يتطور في كل يوم ولكنه لم يستعد سرعته بشكل كامل. نفس الأمر ينطبق على فينيسيوس. الجماهير تنسى أن بداية الموسم بالنسبة لهما كانت في 9 آب/أغسطس الجاري. حالتهما تحسنت مع كل مباراة وأعتقد أنهما بخير وسعداء”.

وحقق الريال الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما في أول أربع مباريات من الدوري الإسباني، ولكنه يبتعد عن برشلونة بفارق أربع نقاط، بعدما حقق الفريق الكتالوني العلامة الكاملة قبل فترة التوقف الدولي.

في المقابل حقق ريال سوسيداد، منافس الريال في المباراة المقبلة، الفوز في مباراة وحيدة في أول أربع مباريات، حيث ستكون هذه أول مباراة من سبع مباريات هامة للريال قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال أنشيلوتي :” نحن نعلم أننا ندخل في فترة صعبة للغاية بجدول المباريات في الغد، ونريد أن نبدأها بشكل قوي”.

(د ب أ)