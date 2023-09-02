أنصار القذافي يحتفلون بذكرى انقلاب سبتمبر وشبيه القذافي يتجول في مدينة ليبية

ليبيا: أظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات محلية ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس ظهور شخص شبيه جدا بالعقيد الليبي السابق معمر القذافي، وهو يتجول في شوارع مدينة بني وليد الواقعة في الشمال الغربي من ليبيا.

جاء ذلك تزامناً مع احتفال أنصار القذافي بالذكرى الأربعة والخميس لانقلاب سبتمبر أو ما يسمونه بعيد الفاتح، وهو اليوم الذي أعلن فيه القذافي انقلابه على الملك الليبي إدريس السنوسي.

وأظهرت مقاطع الفيديو تفاعل المحتفلين مع الشخصية الشبيه بشخص العقيد السابق، وتوجيههم التحايا له، وبدوه بادر هو الآخر بالخروج من سقف سيارته وتوجيه التحايا للناس مرتدياً ملابس شبيهةً بملابس القذافي.

واحتفل أنصار القذافي، بالذكرى الـ 54 لانقلاب سبتمبر في مدن بني وليد وسبها والكفرة وصبراتة ومسلاتة والزاوية والخمس وعدد من أحياء طرابلس، حيث لوحوا بالأعلام الخضراء المعبرة عن حقبة القذافي في شوارع هذه المدن.

وأثار احتفال أنصار سبتمبر بالذكرى في عدد من شوارع وميادين ليبيا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكارا، ففي الوقت الذي اعتبر فيه أنصار انقلاب القذافي الحدث ثورة، جادل المدونون مؤكدين على أنه انقلاب عسكري أطاح بالدولة الليبية مستذكرين جرائم القذافي ونظامه.

وفي يوم 1 سبتمبر عام 1969، أطاحت حركة “الضباط الوحدويين الأحرار” في الجيش الليبي بزعامة معمر القذافي، بالملك إدريس السنوسي واستولت على الحكم، حيث سيطر القذافي على الإذاعة الليبية في بنغازي، كما سيطر أتباعه على المطارات ومستودعات الشرطة، ومحطات الإذاعة والمكاتب الحكومية في طرابلس.

الاحتفالات:

شبيه القذافي: