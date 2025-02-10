«أنصار الله» يعتبرون تصريحات ترامب تكراراً لوعد بلفور: غزة ليست للبيع

صنعاء – «القدس العربي»: أكدَّت هيئة رئاسة مجلس النواب الموالي لجماعة «أنصار الله» (الحوثيون)، أمس الإثنين، أن «اليمن سيقف إلى جانب كل من يدافع عن حقوقه وأراضيه وسيادته ضد سياسة ترامب والمجرم الصهيوني نتنياهو وتصريحاته الإجرامية ضد أبناء الأمة وشعوب المنطقة».

وجددت «تأكيدها رفض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العبثية بشأن التحريض على ارتكاب جريمة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراض في مصر أو الأردن أو السعودية».

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح مؤكدًا التزامه بشراء وامتلاك قطاع غزة في متوالية من الاستفزازات للمظلومية الفلسطينية.

وشددت في بيان، «أنه لا يحق للرئيس الأمريكي أو غيره منح أراضي الغير أو تقرير مصير الشعب الفلسطيني كون الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وصاحب الأرض»، محذرة «من تكرار وعد بلفور المشؤوم الذي ما تزال آثاره وتداعياته الكارثية على حقوق الشعب الفلسطيني قائمة حتى اليوم».

وذكرت أن اليمن «ورغم الجراح التي لحقت به من بعض الأشقاء في دول تحالف العدوان، لا يمكن أن يساوم أو يقبل بالتفريط بالحقوق المشروعة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والتهديدات للأشقاء في كل من مصر والأردن والسعودية».

وأدانت الهيئة «واستنكرت بشدة الصلف والإرهاب الذي تمارسه إدارة الرئيس الأمريكي الحالية على المحكمة الجنائية الدولية في محاولة للتأثير على المحكمة وعقابها على قرارها الذي اتخذته باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم رئيس حكومة الكيان المحتل نتنياهو ووزير دفاعه السابق، لارتكابهم المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية».

واعتبرت «القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة وكل من يتضامن أو يساند مظلومية الشعب الفلسطيني، قرارات عبثية ومخالفة للقانون الدولي، وانتهاكاً لحرمة المحكمة، وخروجاً عن الإجماع الدولي المؤيد لقرارات وشرعية المحكمة».

وتساءلت: «هل كان على المحكمة أن تصدر شهادة شكر وتقدير لأمريكا وإسرائيل عرفاناً بارتكابهما جرائم حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، وقتلهم وإصابة أكثر من مائة وخمسين ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء؟ وهل هذه هي الحرية والديموقراطية التي تتغنى بها أمريكا والغرب، والتي تعبر عن الانحطاط والوجه القبيح لهذه العصابات الاجرامية؟».

كذلك، أكدت تدوينات لقيادات في الجماعة، الإثنين، أهمية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، لاسيما وقد كشفت أن الجميع في دائرة الاستهداف الأمريكي والصهيوني، وفق إحدى التدوينات.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، حسين العزي، في «تدوينة» له: «بدأت الشعوب العربية تدرك أن غزة ومحور المقاومة خط الدفاع الأول والوحيد عن كل بلد عربي، وهذا شيء جيد».

وقال القيادي في الجماعة، حزام الأسد، في «تدوينة» مماثلة: «أثبتت الأحداث أن الجميع في دائرة الاستهداف الأمريكي والصهيوني».

كذلك، أكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع في حكومة الجماعة، عبد الله بن عامر، في «تدوينة» أخرى: «غزة ليست للبيع».