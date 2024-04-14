أنصار ترامب يرددون هتاف “جو الإبادة الجماعية”- (فيديوهات)

بنسلفانيا- “القدس العربي”: ردد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب هتاف “جو الإبادة الجماعية” في تجمع انتخابي ليلة السبت بمدينة شنيكسفيل بولاية بنسلفانيا.

و”جو الإبادة الجماعية” هي عبارة يستخدمها المتضامنون مع فلسطين ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب دعمه غير المشروط للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

ومن غير المعروف ما الذي يقصده أنصار ترامب من خلال ترديد “جو الإبادة الجماعية” لأن ترامب نفسه تعهد بالمثل بتقديم دعم غير مشروط لإسرائيل.

وهتف أنصار ترامب مراراً “جو الإبادة الجماعية” ، بينما كان ترامب يتحدث من منصة في ملعب رياضي بالقرب من قاعة إطفاء شنيكسفيل.

وتوقف ترامب قبل أن يقول: “إنهم ليسوا مخطئين، إنهم ليسوا مخطئين. لقد فعل (بايدن) كل شيء بشكل خاطئ.”

واستخدم التقدميون هذه العبارة إضافة إلى الغالبية من الناخبين العرب والمسلمين في المظاهرات والمسيرات التي انطلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدموية وسياسة إدارة بايدن، التي ترفض حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

نظم الناخبون الديمقراطيون في ميشيغان وويسكونسن وولايات أخرى جهودًا للتصويت “غير ملتزم” أو “غير الموجه” في الانتخابات التمهيدية في ولاياتهم بدلاً من التصويت لبايدن كتحذير للرئيس من أنه قد يخسر أصواتهم في نوفمبر إذا لم يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبدأ ترامب حشده يوم السبت بالادعاء بأن الهجوم من إيران “لم يكن ليحدث” لو كان رئيسًا، رغم أنه لم يوضح كيف كان سيمنعه.

وفي الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب عام 2020، هاجمت إيران قاعدة أمريكية في العراق، مما أدى إلى إصابة العشرات من الجنود بإصابات دماغية.