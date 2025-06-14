أنصار “حزب الله” في لبنان يحتفلون بشن إيران هجمات صاروخية ضد إسرائيل

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بيروت: رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، احتفل أنصار “حزب الله” في لبنان بمواكب بالسيارات في الشوارع.

وأظهرت صور من قنوات تلفزيونية لبنانية عشرات الأشخاص على دراجات بخارية وسيارات وغيرها من المركبات وهم يطلقون أبواق مركباتهم أثناء قيادتهم عبر شوارع ضواحي العاصمة بيروت.

ورفعوا أعلام “حزب الله” والعلم الإيراني وتجولوا حول السفارة الإيرانية لإظهار دعمهم.

وذكر شهود عيان في مدينة صور الساحلية أن الناس كانوا يحتفلون في الشرفات وفي النوافذ المفتوحة، بينما كانت الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل واضحة في السماء.

(دب أ)