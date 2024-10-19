اقتحام مكاتب قناة “إم بي سي” السعودية في بغداد ـ (فيديوهات)

لقطة شاشة من تقرير "إم بي سي" الذي أثار الغضب

بغداد: اقتحم أنصار فصائل عراقية مسلحة مكاتب قناة “إم بي سي” السعودية في بغداد وعاثوا خرابا فيها، حسبما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، بعدما نشرت القناة تقريرا يصف يحيى السنوار، وإسماعيل هنية وآخرين بـ”الإرهابيين”.

تصريح صحفي – حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن تقرير قناة MBC في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لحرب إبادة وعدوان إرهابي غير مسبوق من قبل الكيان الصهيوني وجيشه الإرهابي منذ أكثر من عام، تطل علينا قناة ناطقة بالعربية تدعى MBC ببثها تقريراً ظلامياً وتحريضياً ضد الحركة… pic.twitter.com/dZvPqRkeNZ — مختار الرحبي (@alrahbi5) October 18, 2024

واقتحم بين 400 و500 شخص بُعيد منتصف ليل الجمعة السبت مكاتب قناة “إم بي سي” وأقدموا على “تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى”، حسبما قال مسؤول في وزارة الداخلية. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق فيما فرّقت القوات الأمنية المحتجّين، دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور.

وصفت فيه قادة المقــ . ــاومة بالإرهابيين.. #العراق: مواطنون يقتحمون مكتب قناة MBC في بغداد ويحرقونه بعد نشرها تقريراً مستفزاً ومعادياً لحركات المقاومة#بغداد#ام_بي_سي pic.twitter.com/cyiTjP85l1 — قناة الأردن الآن (@jordan_now_tv) October 19, 2024

ولفت إلى “انتشار القوات الأمنية” في محيط المبنى الذي تضرّر بنسبة تتراوح “بين 60 و65%” وفق تقديراته.

https://t.co/dsyeELnl9tفي ظل الغياب الأمني.. شاهد: عصابات مسلحة عراقية تقتحم مقر قناة “إم بي سي” في ⁧بغداد⁩ وتسرق وتنهب محتوياته pic.twitter.com/fsfJ8KvI1Y — صحيفة المرصد (@marsdnews24) October 19, 2024

وعلى تلغرام، نشرت قناة “صابرين نيوز” المقربة من الفصائل العراقية الموالية لإيران مقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يحملون أعلام حزب الله اللبناني وقوات الحشد الشعبي وهي تحالف فصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

تم اقتحام مبنى قناة ام بي سي في بغداد

ورفع صور قادة المقاومة التي تم وصفهم ب الارهابيين في التقرير الذي حذفته ام بي سي

بعد الضجة التي حدثت بعد عرضه ربنا يسترها والامور تتلم pic.twitter.com/HSWLGJk8SW — منير الخطير (@farag_nassar_) October 18, 2024

ويأتي ذلك في سياق إقليمي مضطرب تغذيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني.

وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي في العراق بينها تلغرام وواتساب، مقتطفات من التقرير الذي بثّه برنامج “MBC في أسبوع” ظهر الجمعة بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين”، ما أثار غضب بعض المستخدمين.

وعدّد التقرير شخصيات قيادية بينهم مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وغيره من قادة التنظيم.

وذكر آخرين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل هذا الأسبوع في قطاع غزة، الذي وصفه التقرير بأنه “وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه” وسلفه إسماعيل هنية الذي استشهد في عملية اغتيال في طهران نُسبت إلى إسرائيل نهاية تموز/ يوليو”.

وورد أيضا ذكر قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين قُتلا في ضربة أمريكية في العاصمة العراقية في كانون الثاني/ يناير 2020، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/ سبتمبر.

ووسط تصعيد إقليمي يتفاقم مع استمرار الحرب في قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان، تكافح حكومة بغداد لتجنيب العراق الصراع في حين تدعو فصائل عراقية مسلّحة موالية لإيران إلى الاستعداد لتوسع الحرب.

غير أن فصائل التشكيل المعروف باسم “المقاومة الإسلامية في العراق” أعلنت مرارا في الأشهر الأخيرة شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة. ودعت مؤخرا إلى تكثيف هذه الهجمات.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، كانت السعودية وإسرائيل على عتبة تطبيع علاقتهما برعاية أمريكية. لكن اندلاع الحرب العنيفة في غزة بعد هجوم غير مسبوق لحماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 دفع السعودية إلى تعليق المفاوضات. وانتقدت الرياض إسرائيل مرارا وطالبت بوقف الحرب.

وفي آذار/ مارس 2023 استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق مفاجئ رعته الصين، بعد قطيعة دامت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر في 2016.

(أ ف ب)