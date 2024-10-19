اقتحام مكاتب قناة “إم بي سي” السعودية في بغداد ـ (فيديوهات)

بغداد: اقتحم أنصار فصائل عراقية مسلحة مكاتب قناة “إم بي سي” السعودية في بغداد وعاثوا خرابا فيها، حسبما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، بعدما نشرت القناة تقريرا يصف يحيى السنوار، وإسماعيل هنية وآخرين بـ”الإرهابيين”.
تصريح صحفي – حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن تقرير قناة MBC
في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لحرب إبادة وعدوان إرهابي غير مسبوق من قبل الكيان الصهيوني وجيشه الإرهابي منذ أكثر من عام، تطل علينا قناة ناطقة بالعربية تدعى MBC ببثها تقريراً ظلامياً وتحريضياً ضد الحركة… pic.twitter.com/dZvPqRkeNZ
— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 18, 2024
واقتحم بين 400 و500 شخص بُعيد منتصف ليل الجمعة السبت مكاتب قناة “إم بي سي” وأقدموا على “تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى”، حسبما قال مسؤول في وزارة الداخلية. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق فيما فرّقت القوات الأمنية المحتجّين، دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور.
وصفت فيه قادة المقــ . ــاومة بالإرهابيين.. #العراق: مواطنون يقتحمون مكتب قناة MBC في بغداد ويحرقونه بعد نشرها تقريراً مستفزاً ومعادياً لحركات المقاومة#بغداد#ام_بي_سي pic.twitter.com/cyiTjP85l1
— قناة الأردن الآن (@jordan_now_tv) October 19, 2024
ولفت إلى “انتشار القوات الأمنية” في محيط المبنى الذي تضرّر بنسبة تتراوح “بين 60 و65%” وفق تقديراته.
https://t.co/dsyeELnl9tفي ظل الغياب الأمني.. شاهد: عصابات مسلحة عراقية تقتحم مقر قناة “إم بي سي” في بغداد وتسرق وتنهب محتوياته pic.twitter.com/fsfJ8KvI1Y
— صحيفة المرصد (@marsdnews24) October 19, 2024
وعلى تلغرام، نشرت قناة “صابرين نيوز” المقربة من الفصائل العراقية الموالية لإيران مقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يحملون أعلام حزب الله اللبناني وقوات الحشد الشعبي وهي تحالف فصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.
تم اقتحام مبنى قناة ام بي سي في بغداد
ورفع صور قادة المقاومة التي تم وصفهم ب الارهابيين في التقرير الذي حذفته ام بي سي
بعد الضجة التي حدثت بعد عرضه
ربنا يسترها والامور تتلم pic.twitter.com/HSWLGJk8SW
— منير الخطير (@farag_nassar_) October 18, 2024
ويأتي ذلك في سياق إقليمي مضطرب تغذيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني.
وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي في العراق بينها تلغرام وواتساب، مقتطفات من التقرير الذي بثّه برنامج “MBC في أسبوع” ظهر الجمعة بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين”، ما أثار غضب بعض المستخدمين.
وعدّد التقرير شخصيات قيادية بينهم مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وغيره من قادة التنظيم.
وذكر آخرين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل هذا الأسبوع في قطاع غزة، الذي وصفه التقرير بأنه “وجه جديد للإرهاب وآخر من تخلص العالم منه” وسلفه إسماعيل هنية الذي استشهد في عملية اغتيال في طهران نُسبت إلى إسرائيل نهاية تموز/ يوليو”.
وورد أيضا ذكر قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين قُتلا في ضربة أمريكية في العاصمة العراقية في كانون الثاني/ يناير 2020، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/ سبتمبر.
ووسط تصعيد إقليمي يتفاقم مع استمرار الحرب في قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان، تكافح حكومة بغداد لتجنيب العراق الصراع في حين تدعو فصائل عراقية مسلّحة موالية لإيران إلى الاستعداد لتوسع الحرب.
غير أن فصائل التشكيل المعروف باسم “المقاومة الإسلامية في العراق” أعلنت مرارا في الأشهر الأخيرة شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة. ودعت مؤخرا إلى تكثيف هذه الهجمات.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، كانت السعودية وإسرائيل على عتبة تطبيع علاقتهما برعاية أمريكية. لكن اندلاع الحرب العنيفة في غزة بعد هجوم غير مسبوق لحماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 دفع السعودية إلى تعليق المفاوضات. وانتقدت الرياض إسرائيل مرارا وطالبت بوقف الحرب.
وفي آذار/ مارس 2023 استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق مفاجئ رعته الصين، بعد قطيعة دامت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر في 2016.
(أ ف ب)
من حق الآخرين أن يختلفوا مع حزب الله وحماس وايران. فابران لها مشروعها. ولكن ليس من المقبول مصادقة اسراىيل المجرمة والتطبيع معها . فهذا من المعيب . لأن أسرائيل المجرمة تحتل المقدسات وتقتل الابرياء…وتنتهك الحرمات وهي الشر بعينه. ومن يركز على ايران ( التي نختلف معها ومع سياساتها) ويترك أسرائيل العدو اللدود فهو في حكم الخاين لاسلامه ودينه
حياهم الله وسلمت اياديكم.
إنّ لم تستحِ فقلّ ما شئت
و تقرير ال ام بي سي يصبّ الزيت على النار
أمّا غباء ما بعده غباء ، أو خبث و خنوع ما بعده خنوع
على الحكومة العراقية إغلاق مكتب القناة ، و السعودية تقصيص جناحيها و محاسبة أرباب النفاق
صادر الجيش السوري مستودعي ذخيرة لحزب الله في منطقة ريف دمشق. تأتي هذه الخطوة في إطار تقييد السلطات السورية لحركة عناصر حزب الله والمجموعات الموالية لإيران باتجاه الجولان، وفي حمص ومحيطها، حيث يتم تقييد حركة هذه المجموعات تفادياً للاستهدافات الإسرائيلية.
الفرس يشتغلون بذكاء و وراءهم الغوغاء من العرب و ناقصي العقول. الذي باع السونار هم حكام إيرانو قبله قتلوا إسماعيل هنية رحمهم الله جميعا
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل لوليك الفرج.
ليس غريبا على أعداء الامه هكذا إعلام ضد المقاومين الابطال ،فمن دعم الانقلاب ضد الرئيس الشهيد المظلوم محمد مرسي و من ثم ساهم في قتله،لن يتورع أن يقف ضد المقاومه الفلسطينيه و ضد الشعوب العربية قاطبة
السعودية مطبعة سريا كبقية البلدان العربية المتصهينة بحكوماتها وشعوبها التي تتظاهر بمساندة الشعب الفلسطيني بمظاهرات منافقة .
جاء الإسلام دوما في الخندق الإيماني الثوري التحرري النضالي التحديثي بينما مكائد ونعرات وطعنات وتدابير الحلف الصهيوصليبي دائمة في الجهة المقابله تستقطب وتشتري وتألب وتحيِّد متآمرين ومنتفعين وعملاء وخونة. كانت المنطقة بمصالح الحكام وطوائفهم وأجنادهم تتحالف مع من يدفع ويحمي عرشا ويمول مرتبات جيش عميل يحمي مصالحهم ويحاصر ويمنع المؤن ويقمع في ظل خيانة مفضوخة من معاهدت وعلاقات ومواقف محتمية وراء “اختلاف وريادة” مذهبية. فوقف السلاجقة والأيوبيون والمماليك والعثمانيون ومعهم علماء كابن تيمية والنابلسي وصدوا الخندق الصليبي المغولي المعادي ثم عاد قوم آخرون في عصرنا يبررون تمسكهم وكراسي حكامهم وتربعهم على ثروات الأمة بمصلحة وأحقية وأولوية وهم واقفين في الخندق المعادي. وصدق عز من قائل: الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97)
احسنت هنا بهذا الرأي.
هؤلاء الصهاينة العرب
الكيان يسميهم مخربون .
بينما الصهاينة العرب يسمونهم الإرهابيين .أظن أنهم فاقوا الصهاينة اليهود