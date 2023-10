أنصار فلسطين يحوّلون شوارع لندن لبحر من الأعلام.. وتلطيخ أبواب “بي بي سي” بالأحمر

لندن- “القدس العربي”: نَظّمَ أنصار فلسطين في بريطانيا تظاهرة حاشدة حضرها أكثر من مئة ألف شخص، حيث لوّحوا بالأعلام الفلسطينية، وارتدوا الكوفيات، ورفعوا اللافتات الداعية لحماية المدنيين في غزة، الذين يتعرضون للقصف والقتل، منذ يوم السبت، وبعد هجوم “كتائب القسام” على إسرائيل.

انطلقت التظاهرة من أمام مبنى “بي بي سي”، المتهم بعدم نقل الحقيقة حول ما يجري في غزة من فظائع، وحتى مقر رئاسة الوزراء البريطانية حيث وشح رئيس الوزراء المبنى بالعلم الإسرائيلي.

وجاء حمل العلم الفلسطيني بمثابة تحدّ لتهديدات وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، التي قالت إن التلويح بالعلم قد يكون جرماً، وأنه قد يجرح مشاعر أنصار إسرائيل.

وأعلنت جماعة مؤيدة لفلسطين المسؤولية عن دهن مبنى “بي بي سي” بالدهان الأحمر، تأكيداً على أن المؤسسة الإعلامية “ملوثة يداها بالدم” الفلسطيني بسبب تغطيتها للحرب في غزة. وقالت منظمة “بالاستاين أكشن” إنها هي التي قامت بتلطيخ جدران المبنى وأبوابه باللون الأحمر، صباح السبت.

وفي رسالة على منصة “إكس” تركت “بالاستاين أكشن” رسالة في الليل لـ “بي بي سي” لأنها: “نشرت أكاذيب الاحتلال، وساهمت بخلق إجماع بشأن إسرائيل وجرائم الحرب التي ارتكبتْها، وأن في أيديكم دم، أغلقوا بي بي سي”.

Palestine Action left a message overnight for the @BBC: spreading the occupation's lies and manufacturing consent for israel's war crimes means that you have Palestinian blood on your hands #ShutBBCDown https://t.co/wjAPXo8GjJ pic.twitter.com/l5xLYXKVeD

— Palestine Action (@Pal_action) October 14, 2023