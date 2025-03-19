“أنطولوجيا ثنائية اللغة للفلسفة في الإسلام”.. كتاب يستقي مباشرة من الأصول

باريس- “القدس العربي”: صدر أخيراً كتاب “أنطولوجيا ثنائية اللغة للفلسفة في الإسلام” للمؤلفين ماتيو تيرييه وفارس جيلون، بمقدمة كتبها كريستيان جامبيه، عضو الأكاديمية الفرنسية.

يندرج الكتاب ضمن سلسلة “مصادر وتاريخ المصادر”، ويهدف إلى سد فجوة مهمة في التعريف بالفلسفة الإسلامية والتراث الفكري الذي لا يزال مجهولاً لدى الكثيرين.

الكتاب يضم حوالي 100 نصّ فلسفي لـ33 فيلسوفاً إسلامياً، من بينهم أسماء لامعة مثل الكندي، الفارابي، ابن سينا، الغزالي، وابن رشد، إلى جانب مؤسسي مدارس فلسفية كالسهروردي ومير داماد.

ما يميز هذه الأنطولوجيا هو تقديم النصوص الأصلية باللغة العربية أو الفارسية، مع ترجمتها إلى الفرنسية بلغة دقيقة تلتزم بالوضوح دون استخدام المصطلحات المستحدثة أو النيو-لوغزمات المعقدة.

يُعتبر هذا العمل أداة تعليمية ممتازة تلبي احتياجات مختلف المستويات، من المبتدئين إلى الأكاديميين المتخصصين، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في الجامعات والمدارس. الكتاب يعزز فهمًا دقيقًا لمشكلات الفلسفة في العالم الإسلامي وحلولها النظرية الرئيسية، كما يعكس بشكل دقيق التنوع الفلسفي في تلك الحقبة.

هذا الإصدار، الذي نُشر بدعم من مؤسسة الإسلام في فرنسا، يتيح للجمهور الناطق بالفرنسية التعرف على المفاهيم الفلسفية الأساسية في الفكر الإسلامي ويفتح الباب لدراسة معمقة لهذا التراث الغني.