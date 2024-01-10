أنظار الفلسطينيين تتّجه إلى لاهاي… وزير العدل الفلسطيني لـ”القدس العربي”: دعوى جنوب أفريقيا رابحة

رام الله – “القدس العربي”: تتجه أنظار الفلسطينيين الخميس إلى لاهاي في هولندا التي تشهد يوما تاريخيا، حيث ستمثُل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية.

وتقدمت دولة جنوب افريقيا في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي بدعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة لـ”القدس العربي” إن “القضية رابحة أمام ما يتوفر فيها من ركني الجرائم المادية والمعنوية”، ورأى في مقابلة مع “القدس العربي” أن “فشل المنظومة القضائية الدولية في تطبيق قرار المحكمة المرتقب بعد أسبوع أو أسبوعين يعكس فشلا لمنظومة العدالة الدولية” بعد أن فشل مجلس الأمن في ذلك تحقيق وقف إطلاق النار على غزة، وفيما يلي نص الحوار:

يبدو أن هناك انتظارا من الفلسطينيين لما سيجري في اليومين المقبلين، ما هو المتوقع من وجهة نظرك من المحكمة في هذه القضية؟

الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا تتمتع بقيمة قانونية مهمة لكونها تقوم على قواعد القانون الدولي، ووفق هذه القواعد تتهم جنوب افريقيا إسرائيل بارتكاب الإبادة وهي دعوى تستند على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، وبدأ سريانها في 12 كانون الثاني/ يناير 1951.

والمتوقع من الجلسة الأولى يوم الخميس سماع المحكمة الدعوى الجنوب افريقية، وذلك بهيئتها المكونة من 15 قاضيا على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، وفي اليوم الثاني ستستمع لدولة الاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.

المهم جدا بالنسبة لنا، هو أنه خلال أسبوع أو أسبوعين سيقوم القضاة بالتّوصل إلى اتخاذ قرار تحفظي لوقف ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية.

كما أن القيمة القانونية لهذا القرار يتمثل في أنه قرار حامل لنفس القيمة لقرارات المحكمة، فهو بمثابة حكم قضائي من محكمة العدل الدولية. وبالتالي دولة الاحتلال إسرائيل ملزمة بوقف الجريمة وعدم الاستمرار بما تمارسه في قطاع غزة.

ننظر على أن هذه الدعوى مهمّة جدا، كما أن القضاة الذين سينظرون فيها سيكون لديهم كافة البيانات التي يزودهم بها كل من يعمل معنا ومع جنوب افريقيا.

أما القضية الأصلية فسيتم النظر بها لاحقا، حيث ستأخذ وقتا طويلا.

كيف تنظر إلى توفّر أركان تقديم الدعوى في المحكمة، هل تتوفر عناصر النجاح فيها؟

من حيث المبدأ، يتوفّر في الدعوى الرّكنان المادي والمعنوي اللذان يؤكدان قيام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث يقوم الاحتلال بهذه الجريمة على أساس قومي أو إثني. لقد قتل الجيش الإسرائيلي أفرادا أو جماعات من الشعب الفلسطيني، وألحق الضرر الجسيم عقليا وجسديا بعشرات الآلاف، كما أنه أخضع الشعب الفلسطيني للتجويع والحرمان. كما مارست إسرائيل التهجير القسري وقصف المستشفيات، وغيرها من الجرائم المستمرة، أما الركن المعنوي فهو أيضا متوفر من خلال تصريحات الكثير من المسؤولين الإسرائيليين المختلفين، حيث هناك أسماء كثيرة لمسؤولين يطالبون بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم إلى جانب قصفهم نوويا وقتل كافة السكان.

وهذا ما يجعل كافة الأركان متوفرة، وبالتالي نرى أنّنا سنربح القضية.

هنا، لا بدّ من شكر كل الشعوب والأطراف والدول التي عملت وستعمل على تزويد المحكمة بكافّة البيانات المسندة حتى يقتنع القضاة بالمحكمة بعدالة القضية المرفوعة والمنظور فيها.

هناك من يشكك في عدالة بعض القضاة على اعتبار انها تضم تركيبة قد لا تنصف الفلسطينيين، ما رأيكم؟

بغض النظر عن القضاة، كقانوني أرى أن القضية ناجحة، وهنا أقول إنها قضيّة منتجة لآثارها القانونية، كما أن هناك سوابق قضائية سابقة تدعم ذلك، حيث صدر في عام 1993 قرار فيما يخص البوسنة والهرسك، واتّخذت المحكمة قرارا تحفظيا، وبالتالي ما يجري في غزة يفوق ما كان يجري في البوسنة والهرسك. وهي قضية مبنية على أسس قانونية وقضائية متينة تدعمها كثير من الدول، كما تدعمها تقارير الكثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكلها تشير وتدلل على أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة.

أما بخصوص القضاة، وبغض النظر عن جنسياتهم، فإنهم وفق المادة 20 من قانون المحكمة يودعون تعهّداً رسميا باحترام قواعد القانون الدولي. وبالتالي إذا ناقض القضاة هذا التعهد فسيكتب التاريخ ذلك.

وما نراه اليوم هو أن إسرائيل في قفص الاتهام، وستلاحق وستمثل أمام محكمة العدل الدولية.

ونحن بدورنا، نطالب كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالعمل على توقيف كافة المسؤولين الإسرائيليين الذين كانت لهم يد في الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية.

من المؤكد أن هناك تحديات كبيرة أمام فرص النجاح وتحقيق نتائج إيجابية، كيف تنظر لذلك؟

لقد فشل مجلس الأمن الدولي في القيام بدوره في وقف إطلاق النار من خلال استخدام حقّ النقض الفيتو من الإدارة الأمريكية، وبالتالي فإنه من حقنا كشعب فلسطيني اللجوء إلى القضاء الدولي، وبالتالي التحدي هنا إنّه إذا ما لم تقم دولة الاحتلال باحترام أو تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جريمة الإبادة، فإنه من حق جنوب افريقيا أن تطرق باب مجلس الأمن من جديد.

هنا أقول إنه لا يجوز لأمريكا أن تشوّه سمعتها أكثر، وهي ذات سمعة سيئة بطبيعة الحال، حيث لها تاريخ سيء في هذا الأمر.. وبالتالي لدينا أطر قانونية حيث يمكن تفعيل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد لقرار حق الشعوب في السلم حيث له القيمة القانونية نفسها.

إذاً لدينا يومان حاسمان، ماذا بعدهما؟

كما ذكرت هناك جلسة استماع للدعوى يوم الخميس، حيث هناك مرافعات، ومن ثم سيكون أمام إسرائيل الرّد على ذلك. ونأمل أن يصدر القضاة خلال أسبوع أو أسبوعين قرارا بوقف الجريمة المستمرة من خلال أمر تحفظي. وما نشدّد عليه هنا هو أهمية أن يكون هنالك دور للسلطة القضائية لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرار، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي، وإذا فشلت هذه السلطة فلنقرأ الفاتحة على كل المنظومة الدولية، فلا يجب السماح بتعطيل قرارات محكمة العدل الدولية، هذا يعني الفشل في ترسيخ سيادة قواعد القانون الدولي.