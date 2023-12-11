“أنعم وأخطر” إضراب تسلل لأوصال الأردنيين.. الشعب لا يقرأ صحف الحكومة ولا يستمع للطاقم الوزاري- (فيديوهات وصور)

عمان- “القدس العربي”:
غالبية ساحقة من المواطنين الأردنيين قررت مساء الأحد وصباح الإثنين أن “لا تسمع” لاقتراح الحكومة بعنوان “بدلا من الإضراب.. تبرعوا بيوم إنتاج وعمل للأهل في قطاع غزة”.
عرض الاقتراح علنا الناطق باسم الحكومة الوزير مهند مبيضين، ثم اقترح بأن “الشعوب التي أضربت هي تلك التي تريد الضغط على حكوماتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي”. هذا تلميح مباشر لأن جوهر الإضراب لا يتلاءم مع المشهد الأردني لأن المملكة “تتصدى” بكفاءة دبلوماسيا للدعوة إلى وقف العدوان من أعلى هرم الدولة لأصغر وزير أو موظف فيها.
رغم ذلك، قال الأردنيون صباح الإثنين وبنسبة ملحوظة، إن “أذن المجتمع” لا تريد الإصغاء لما تنصح به الحكومة.
من الأردن ✌️✌️#الاضراب_الشامل #StrikeForGaza pic.twitter.com/pu11HEyDOI
— Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) December 11, 2023
تغطية صحفية: "سائقون في الأردن ملتزمون بالإضراب؛ إسناداً لغزة". pic.twitter.com/Xh1LNMcrty
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2023
فوق ذلك، وفي محاولة ملحوظة لاحتواء “دعوة الإضراب” خصوصا في المدارس، أعلن وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، بأن الدوام الرسمي كالمعتاد. لكن الاستجابة كانت في أضعف أحوالها، لأن غالبية ساحقة من الأردنيين قررت عدم إرسال الأطفال للمدارس.
تأجلت امتحانات في الجامعات، وأعلنت فجأة وبدون تنسيق مع الحكومة، شركاتٌ كبرى عن “وقف العمل” واشتركت ملتقيات ونقابة الأطباء تضامنا مع إضراب رأته صحيفة “الرأي” الحكومية “مشبوها” والأطراف التي تدعو إليه “مريبة”.
أيضا صحيفة الرأي “لم يقرأ موقفها” أحد، حتى أن الناشط النقابي البارز أحمد أبو غنيمة، وضع مانشيت الصحيفة في تغريدة رائجة له، ثم استفسر: “إلى متى يدار الإعلام الرسمي بهذه العقلية؟”.
هنا سأسكت قليلاً
والنعم بمدينتي اربد – الأردن 🇯🇴🇵🇸✌️
التزاااام كامل#الاضراب_الشامل #StrikeforGaza pic.twitter.com/NnKhefOSST
— رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) December 11, 2023
مطاعم كبرى في البلاد ومقاهٍ ومؤسسات ومولات تجارية أعلنت فجأة إغلاق الأبواب تضامنا مع قطاع غزة، وقطاعات اقتصادية وتجارية بأكلمها اضطرت للخضوع لفكرة إضراب “عالمي الطابع” وعابر للدول اقترحه نشطاء على السوشال ميديا في موجة أخفقت حتى الحكومة الأردنية في وقفها.
الزحام اختفى من شوارع الأردنيين الحيوية، والسياسي البرلماني محمد حجوج أبلغ بأن نسبة الإضراب في مدينة الزرقاء كثيفة السكان، وصلت لـ99%.
الأهم أن عشرات الآلاف من المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة وفي مختلف محافظات المملكة أغلقت أبوابها طوال النهار، والأغلبية من المواطنين “التزمت بيوتها” والهيئات الحزبية التي لم تساهم أصلا في الدعوة لإضراب سياسي ملغز وصف بأنه خطير جدا، اضطرت إما للمشاركة والخضوع أو للصمت.
هذا منظر السوق التجاري المزدحم دوماً وسط مدينة الزرقاء – الأردن
🇯🇴 #الإضراب_الشامل #StrikeforGaza pic.twitter.com/de0yNo23U9
— رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) December 11, 2023
الأهم أيضا أن مخيمات اللجوء الفلسطيني أضربت تماما عن كل شيء اعتيادي وروتيني بنسبة قد تصل إلى 100%.
مؤشرات الإضراب الناعم التي تسللت لأوصال الجمهور الأردني في ساعات قليلة، أظهرت ليس مستوى ومنسوب التضامن الأردني مع أهل قطاع غزة والمقاومة فحسب، بل أظهرت -وهذا الأهم- أن المواطن الأردني في “الملف الفلسطيني” قرر أن “لا يقرأ” صحف الحكومة، ولا يستمع لطاقمها الوزاري.
هي مجددا وبالخلاصة واحدة من رسائل “تداعيات الطوفان”.
الدعوة لإضراب عالمي للضغط من أجل وقف الحرب #الإسرائيلية على قطاع #غزة تشهد مشاركة وتفاعلا واسعا بـ #الأردن
مراسل #الأناضول رصد استجابة واضحة مع الإضراب في العاصمة #عمّان، ومحافظة #إربد، حيث أغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابهاhttps://t.co/u9gQScnmCO pic.twitter.com/s71nAPjMGF
— Anadolu العربية (@aa_arabic) December 11, 2023
مشاهد من إضراب المحال التجارية في إربد#الغد #الاضراب_الشامل pic.twitter.com/pXpLV29R2z
— جريدة الغد (@AlghadNews) December 11, 2023
📸 مظاهر الإضراب الشامل في شارع المطاعم وشارع الجامعة – إربد pic.twitter.com/kPocZuhfab
— 7iber | حبر (@7iber) December 11, 2023
ثم اقترح بأن “الشعوب التي أضربت هي تلك التي تريد الضغط على حكوماتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي”.هذا تلميح مباشر لأن جوهر الإضراب لا يتلاءم مع المشهد الأردني لأن المملكة “تتصدى” بكفاءة دبلوماسيا للدعوة إلى وقف العدوان من أعلى هرم الدولة لأصغر وزير أو موظف …هذا لم يرتقي للمستوى المطلوب..فمثلا لماذا لم يتم الغاء اتفاقية ”العار” وادي عربة.
كل الحكومات العربية متامرة فى هذه الحرب، وبالنسبة لها انتصار حماس سيكون ضربة قاضية لجميع الحكام الدكتاتورية، لأن انتصار حماس سيعطى المستضعفين نصر معنوى كبير وخاصة الحركات الاسلامية، وهذا لا تريده هذه الحكومات. مجرد التفكير بأن معضم الدول تاخد مليارات الدولارات من أمريكيا ولا تريد أن تقطع علاقاتها مع الاحتلال هذا وحده دليل قاطع على الموامرة والخذلان ضد الشعب الفلسطينى
The book includes passages and teachings from ancient sacred texts such as the Torah, Talmud, Midrash, and Kabbalah, as well as insights from prominent Jewish thinkers, scholars, and theologians throughout history.
Summary: “Jewish Wisdom” serves as a guide for individuals who seek to deepen their understanding of Judaism and its profound wisdom. It explores the timeless and universal teachings contained within Jewish tradition, providing readers with practical insights, moral guidance, and a deeper appreciation of Jewish thought.
Through exploring topics such as the nature of God, the importance of ethical living, the power of prayer and ritual, the significance of community, and the pursuit of justice, “Jewish Wisdom” offers readers the opportunity to discover the wisdom that has sustained the Jewish people for centuries and continues to inspire seekers of truth and meaning today.
من الصعوبة يا د عبدالله الشايجي، بدون إجابة سؤال، هل عصر إقتصاد البترودولار انتهى الذي بدأ نتيجة مقاطعة حرب عام 1973، وبدأ عصر الإقتصاد الرقمي أو التعامل (عن بُعد OnLine)، أم لا؟!
حتى يمكن اكمال الصورة، لمعرفة موقعك تحت عنوان (توازنات دول الخليج الصعبة… بين أمريكا والصين!) https://www.alquds.co.uk/?p=3274164
خصوصاً أن تأسيس مجلس التعاون لأسباب اقتصادية، جاء نتيجة الإنقلاب في (إيران) واستلام الخميني، وصدام حسين في (العراق) الحكم عام 1979، وكلاهما كان له طموح (قومي) خارج حدود سايكس وبيكو،
ثم ما معنى أن تصل، مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى غزة أحياء
https://alroya.om/p/335149
وقبله أراد مسؤول آخر، استخدام القنبلة الذرية ضد (غزة)😵😵💫
ما بعد 7/10/2023، من هو الفائز، حتى الآن، إذن؟!
لأن من وجهة نظري، أظن ما ورد في الرابط، أفضل مثال عن معنى، أو طريقة فهم الحكمة التي تقول: سكتناله، قام دخل بحماره
https://youtu.be/V0W5f_LYLiI?si=Ha28aCxrvHLZ_zod
وأقصد هنا، أن يتم تحميل الإنسان (ة) والأسرة والشركة المنتجة، تكاليف إعادة انتخاب (عبدالفتاح السيسي) بنسبة مشاركة 100% في التزوير/الغش/الفساد، بمعنى آخر، أليس كذلك، أم لا؟!
فلقد أثبت قطاع غزة في التحضير العلني، لكل ما تم التخطيط له يوم 7/10/2023، حتى بعمل فني تم تكريم من أنتجه وشارك في تدوينه كعمل فني، قبل التنفيذ الحقيقي، يوم 7/10/2023، بواسطة السنوار نفسه،
أن كل موظف في أي وظيفة أمنية/عسكرية أي (عالة) على النظام المالي/السياسي، في دولة الحداثة/الآلة فاشل/مُقصّر،
والدليل نجاح ما حصل يوم 11/9/2001 في (أمريكا) ونجاح ما حصل يوم 7/10/2023، في (فلسطين)،
الوحيد، الذي يرفض تصديق نجاحنا عن عمد وقصد،
هم كل مؤمن بوجود (نظرية المؤامرة)، في إدارة وحوكمة أجواء بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/ الشّابِكة)،
أي ليس هناك عرض وطلب ومصداقية والتزام وجودة وكفاءة، في إنجاز أي مقاولة/عمل، بأجر، بل كل شيء يعتمد على الشفاعة/المحسوبية/الواسطة (الرشوة) بمعنى آخر، أليس كذلك، أم لا؟!
فهل هذا منطقي أو موضوعي، أو له علاقة بالعلم/أو تراكم الحكمة الإنسانية التي لخصها كل مجتمع في قواميس لغاته، كمعنى للمعاني، وأساس الفهم من أي حوار لغوي، على أرض الواقع؟!
ولذلك ذكرت مثال عملي على عبثية عقلية التشكيك لأجل التشكيك، يا د عبدالحميد صيام،
هو ما ورد تحت عنوان (هل من جدوى لتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3272941
إذا تحرّك لم يُعجب (فلان) وإذا لم يتحرّك لم يُعجب (علان)، فلماذا تم توظيفه، ولماذا لا يستطيع محاسبة (الهند) في موضوع (كورونا) أو الكيان الصهيوني في موضوع (فلسطين)، على التقصير/الغش/التزوير، أو ضرب القوانين عرض الحائط/ أي المُتعمّد إذن؟!
ولتوضيح وجهة نظري من الجانب الآخر:
رائع ما أرسلت، لتوضيح أسلوب الجمع في لغة (التدوين)،
بين أسلوب ثقافة/حضارة لغة الحرف والجملة، وأسلوب ثقافة/حضارة لغة الصورة أو الرمز،
من صاحب الإبداع، ويستحق الأجرة هنا؟!
الشاعر، أم الخطاط؟!🤑
كيف يتم تقسيم العائد المادي، لكي تُحقّق العدالة، هنا؟!😘
يا رئيس جمعية الخط، ا. فالح الدوري،
الشعب الاردني والفلسطيني شعب واحد يتنفس من رئة واحدة.الصرخة في غزة ونابلس وحيفا ويافا يسمع صداها في عمان والزرقاء واربد والكرك والطفيلة ومعان.
في اواخر يوليو 2023 جمعت مصر الفرقاء في العلمين بحضور الرئيس عباس وقيادة حماس وكافة الفصائل؛ لا الفلسطينيين ولا العرب يمتلكون الآن رفاهية الانقسام والعراك السياسي؛ هكذا اضراب ليثبت منظميه امر لأنفسهم؛ وهو قفزة في الظلام لا تتسق مع الحراك المناصر للحق الفلسطيني الذي يكتسح العالم
هذا دليل على وجود اصحاب اجندات منظمه
لكل نهر في العالم ضفتين لهذا مايجري في غزة والضفة الغربية يشعر به من يسكن في الضفة الاخرى شعورا حقيقيا وليس تمثيل ان الاردن وفلسطين جسد واحد – قال احد الدبلوماسيين من الاردن عندما رد على سؤال حول العلاقة الاردنية الفلسطينية فقال انها شجرة ذات فرعين تتغذى من ماء واحد لهذا تشتبك العلاقة الاردنية الفلسطينية بالهم الواحد والمشاعر الصادقة والفعل قبل القول فاذا كان العم من الاردن فالخال من فلسطين واذا كان اشهيد في فلسطين كان العزاء في عمان انها علاقة الشجر باغصانه وبؤبؤ العين بالعين وانها لمقاومة حتى التحرير والاستقلال التام
إن الرجال الشرفاء والنشامى في الأردن وأغلب الشعب الأردني لا يحتاج لإذن حتى يعمل إضراب . ومنذ مدة طويلة خطابات الوزراء وغيرهم لاتعني لدينا شيئا