أنغام تستأصل «كيسا حميدا» من البنكرياس … ومحمود سعد يكشف حالتها الصحية

القاهرة – «القدس العربي»: خضعت المطربة المصرية أنغام في مشفى الماني لـ«مناظرة» من الفم حتى كيس البنكرياس، وتم إزالة جزء كبير من الكيس الحميد من البنكرياس مما تسبب في الألم، ولكنها الآن بدأت تتناول الطعام بكميات بسيطة وتشرب الماء، وتستطيع المشي رغم الألم الشديد.

وكشف الإعلامي محمود سعد آخر تطورات الحالة للفنانة، بعد تواصله معها صباح أمس للإطمئنان عليها وطمأنت جمهورها بشأن ما يُتداول حول حالتها الصحية.

وقال سعد في تصريحات عبر صفحته الرسمية، إن أنغام أبدت قلقها من الأخبار المتداولة غير الدقيقة، وأكدت له أنها تتلقى العلاج حاليًا في أحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد معاناتها من مشكلة صحية في البنكرياس.

وأشار إلى أنها قد تخرج من المستشفى غدًا أو بعد غد، إلا أن الأطباء لم يحددوا بعد موعد عودتها إلى مصر.