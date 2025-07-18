أنغام تفتتح مهرجان العلمين الجديدة في المدينة التراثية

العلمين – «القدس العربي»: افتتحت المطربة المصرية أنغام النسخة الجديدة من مهرجان العلمين أمس الجمعة، على مسرح «يز أرينا»، في مدينة العلمين الجديدة، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ويشكل فرحات وأنغام توأمة إنسانية وفنية، حيث قدما الكثير من الحفلات التى حققت نجاحات من حيث الكيميا التى تجمعهما سوياً ومن حيث الجمهور الذى يحرص على حضور الحفل ومشاهدة إبداع الثنائى معا.

وتقام فعاليات هذه النسخة الثالثة في الفترة من 18 الشهر الجاري الى 29 الشهر المقبل في قلب المدينة التراثية، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى. وتتولى شركة «تذكرتي»، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان، وتعقد هذه النسخة تحت رعاية كبرى الشركات: المصرية للاتصالات، «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، هيئة البريد المصري، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.