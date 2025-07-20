أنقرة.. احتجاج أمام سفارة واشنطن على الإبادة الإسرائيلية في غزة- (صور)

أنقرة: احتج أعضاء “منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين” على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة تحت شعار “غزة تموت، كفى”.

وتجمّع أعضاء المنصة، الأحد، في مسجد طوبا ألطنوك في حي تشوكورامبار، ورددوا هتافات معادية لإسرائيل والولايات المتحدة قبل التوجه إلى السفارة الأمريكية.

وترك المحتجون العديد من أطباق الطعام الفارغة ملطخة باللون الأحمر على الأرض للفت الانتباه إلى الجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة، في ظل حصار خانق تفرضه إسرائيل.

وفي كلمته، قال المتحدث باسم المنصة مصطفى أمين أوغلو إن الهجمات اللاإنسانية على المدنيين في غزة مستمرة، وأن المستشفيات والمدارس وأماكن المعيشة الأساسية تُستهدَف بصورة ممنهجة.

وأضاف أمين أوغلو أن الإبادة الجماعية في غزة مستمرة علنا، وأن العالم الإسلامي والمجتمع الدولي عاجزان عن مواجهة هذه الوحشية، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات أقوى وأكثر واقعية.

وتشنّ إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)