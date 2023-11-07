أنقرة تنفي صحة ادعاء “توطين سكان غزة في تركيا”

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي هاكان فيدان قبل اجتماعهما في وزارة الخارجية في أنقرة أمس

أنقرة: أكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي في دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، أن الإدعاءات حول “توطين سكان قطاع غزة في تركيا” عارية عن الصحة تماماً.

وأوضح المركز في بيان الثلاثاء، أن “ما تناقلته بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول اتفاق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن إخلاء سكان غزة وتوطينهم في تركيا، غير صحيح”.

وجاء في البيان: “”في اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لم يتم طرح قضية إخراج المدنيين من غزة وتوطينهم في تركيا بأي شكل من الأشكال، ولم يتم أي اتفاق بشأن إخراج المدنيين”.

وأضاف: “مصادر دبلوماسية تركية وأمريكية أكدت أن فيدان وبلينكن ناقشا حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة ومنع نزوح السكان الذين يعيشون في القطاع”.

ولفت البيان إلى أن الوزير الأمريكي لم يدل بأي تصريح من هذا القبيل (الاتفاق على إخراج المدنيين وتوطينهم في تركيا).

ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصيب نحو 26 ألفا، بالإضافة إلى استشهاد 163 فلسطينيا واعتقال 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)