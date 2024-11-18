سياسة | دولي

أنقرة تنفي نقل “حماس” مكتبها السياسي إلى تركيا

منذ ساعتين

تُظهِر الصورة الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إثر الغارة المميتة على مستشفى في غزة. ا ف ب

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أنقرة: نفى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الإثنين، صحة تقارير عن نقل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قطر إلى تركيا، مضيفاً أن قيادات من الحركة تزور البلاد من وقت لآخر.

وقالت الدوحة، الأسبوع الماضي، إنها أبلغت “حماس” وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.

وقالت أيضاً إن تقارير إعلامية عن أن الدوحة أبلغت “حماس” بمغادرة البلاد غير دقيقة.

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان، ولا تعتبر “حماس” منظمة إرهابية. وتزور قيادات سياسية من “حماس” تركيا بشكل متكرر.

وقال المصدر الدبلوماسي: “أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر. الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 18, 2024 الساعة 11:34 ص

    قطر العزة والكرامة والشهامة والبطولة لن تتخلى عن الفلسطينيين مهما ضغطت عليها أمريكا

    رد
    1. يقول كريم المغربي:
      نوفمبر 18, 2024 الساعة 12:08 م

      أعتقد أن الجزائر هي التي ستستضيف حركة حماس ما دامت تقول “مع فلسطين

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