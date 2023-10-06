أنقرة وواشنطن تناقشان مسألة إسقاط المسيرة التركية في سوريا

أنقرة: قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة وناقشا مسألة الطائرة المسيرة المسلحة التركية التي أسقطتها الولايات المتحدة في سوريا.

وأضاف المصدر أن الوزيرين اتفقا على تحسين عمل الآليات لتجنب أي صراع بين أنقرة وواشنطن خلال العمليات التركية في سوريا والعراق.

وتابع المصدر أن فيدان دعا الولايات المتحدة أيضا إلى وقف العمل مع وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

(رويترز)