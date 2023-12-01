إن بي سي: انشقاق ومعارضة غير مسبوقة داخل إدارة بايدن بسبب دعمها لإسرائيل

لندن ـ “القدس العربي”:

تواجه إدارة بايدن معارضة داخلية متزايدة بسبب دعمها للهجوم العسكري الإسرائيلي على حماس في غزة، مما يعكس جدلاً أوسع في المجتمع الأمريكي وانقسامًا بين الأجيال بين الديمقراطيين حول هذه القضية.

وأكدت شبكة “ان بي سي نيوز” الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أن النطاق الاستثنائي للمعارضة داخل الحكومة، بما في ذلك التصريحات في رسائل مفتوحة من موظفي الحكومة، يتجاوز أي شيء شوهد في الإدارات السابقة التي يعود تاريخها إلى الثمانينات، بما في ذلك خلال حرب العراق والقيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السفر من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقال آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والذي عمل في وزارة الخارجية من عام 1978 إلى عام 2003: “إنه أمر رائع وغير مسبوق. لم أر شيئًا مثل ذلك من قبل”.

وأكد ميلر أن الإدارة يتعين عليها الآن أن تتوسط في نسختها الداخلية الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

قال آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والذي عمل في وزارة الخارجية من عام 1978 إلى 2003: “إنه أمر رائع وغير مسبوق. لم أر شيئًا مثل ذلك من قبل”

وقالت “ان بي سي” في تقريرها أن دعم الرئيس جو بايدن للرد الإسرائيلي على هجمات “حماس ” في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، استياء العديد من المسؤولين داخل الحكومة الفيدرالية.

ولفتت إلى أن المئات من موظفي الحكومة الفيدرالية وقعوا رسالة مفتوحة إلى بايدن يطالبون إدارته بالضغط من أجل وقف إطلاق النار لحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين. ويقول مسؤولون في الكونغرس والإدارة إن العشرات من مسؤولي الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية أعربوا عن اعتراضاتهم على تعامل الإدارة مع الصراع في العديد من برقيات المعارضة الرسمية.

وفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقع مئات الموظفين على رسالة تنتقد نهج الإدارة.

وفي الكونغرس، نظم مئات من الموظفين احتجاجات ووقعوا رسائل تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء ما يعتبرونه “شيكًا على بياض” أمريكيًا لإسرائيل.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن المخاوف بين موظفي وزارة الخارجية لم تؤد بعد إلى استقالة جماعية، إلا أن هناك شعورًا يتجاوز العمر والعرق والجنس بأن نهج إدارة بايدن تجاه الصراع في غزة يجب أن يكون أكثر توازناً، حسبما قال أحد المسؤولين الحاليين في وزارة الخارجية.

وقال المسؤول لشبكة إن بي سي نيوز: “لا يطالب الجميع بتغيير السياسة، لكنهم يدافعون عن التغيير”.

وقال المسؤول إن هناك شعورا بأن إسرائيل لا ينبغي أن تكون قادرة على التصرف مع “الإفلات من العقاب”، ويعتقد العديد من مسؤولي الخدمة الخارجية أنه مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، لا ينبغي أن تظل المساعدات الأمريكية لإسرائيل غير مشروطة.

وزاد التقرير: يرسل الدبلوماسيون الأمريكيون في الشرق الأوسط رسائل بريد إلكتروني إلى واشنطن قائلين إن نظراءهم الأكثر هدوءًا في المنطقة يحذرونهم من أن سمعة أمريكا تتضرر بشدة بسبب نهجها في الحرب، وفقًا لمسؤولين في وزارة الخارجية.

فجوة بين الأجيال

وبحسب التقرير قالت مصادر مطلعة على النقاش إن العديد من أولئك الذين يحثون على إحداث تغيير في سياسات الإدارة، وليس جميعهم، هم موظفون أصغر سناً – بما في ذلك أولئك الذين يعملون في وكالات المخابرات الأمريكية – والذين لديهم المزيد من الشكوك حول دعم واشنطن القوي تقليديًا لإسرائيل.

وقال أحد المصادر المطلعة على المنشقين في الحكومة: “لديهم وجهة نظر مختلفة للسياسة الخارجية الأمريكية عن الجيل الأكبر سناً”. “إنها وجهة نظر تقدمية ترى أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء فادحة ولم تكن دائمًا على الجانب الصحيح من التاريخ.”

وأكد التقرير أن الحرب كشفت عن فجوة صارخة بين الأجيال بين الأميركيين من يسار الوسط. وأظهر استطلاع جديد أجرته شبكة “إن بي سي نيوز” أن 70% من الناخبين الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

وتعرضت الإدارة أيضًا لضغوط متزايدة من زملائها الديمقراطيين في الكونغرس الذين مارسوا ضغوطًا على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر انتقادًا تجاه إسرائيل.

الحرب كشفت عن فجوة صارخة بين الأجيال بين الأمريكيين من يسار الوسط. وأظهر استطلاع جديد أن 70% من الناخبين الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن بعض المسؤولين الأكبر سنًا والأكثر رتبة قد يشاركون المخاوف التي أثارها زملائهم الموظفين، إلا أنهم أكثر ترددًا في الكشف عن انتقاداتهم علنًا، معتقدين أن عليهم التزامًا تجاه وكالاتهم الحكومية بالحفاظ على سرية المناقشات الداخلية، كما يقول بعض المسؤولين السابقين والمصادر المألوفة. مع المناقشة قال.

وذكر أنه مع تصاعد المشاعر بشأن الصراع في الشرق الأوسط، أرسلت وكالة المخابرات المركزية الشهر الماضي بريدًا إلكترونيًا داخليًا لتذكير الموظفين بإبقاء منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي غير سياسية وغير حزبية تمامًا.

وقال مسؤول أميركي: «كان ذلك مجرد تذكير بالسياسة القائمة».

وبحسب التقرير جاءت هذه الخطوة بعد أن نشر أحد كبار ضباط وكالة المخابرات المركزية، نائب المدير المساعد للتحليل، صورة مؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانتقادات الداخلية عبر الحكومة الفيدرالية ستؤدي إلى تغيير كبير في موقف الرئيس، حسبما قال ميلر وآخرون.

والسؤال هو هل له تأثير على سياسة الإدارة؟ تساءل قال ميلر.

وجاء في التقرير أنه في البداية، رفض بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار. ولكن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في هجومه ضد حماس وارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، عدلت إدارة بايدن لهجتها، وحثت إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت جينا أبركرومبي-وينستانلي، وهي دبلوماسية سابقة وتشغل الآن منصب رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط، وهي منظمة غير ربحية تركز على المصالح الأمريكية في المنطقة، إنها تعتقد أن المعارضة “صحية” للحكومة ولها تأثير.

وأضافت “أن الأشخاص في وزارة الخارجية يمثلون أمريكا. لقد رأينا دعمًا لوقف إطلاق النار عبرت عنه مجموعة من الأمريكيين وكذلك العديد من الأشخاص حول العالم”.

“أعتقد أنه كان له تأثير. وقالت: “من الواضح أن الرئيس تطور في تصريحاته”، مضيفة أن المعارضة الداخلية ساعدت في اتخاذ القرار في الإدارة.

“سياسة لم تؤد إلى السلام”

وحتى الآن، استقال موظف واحد فقط في وزارة الخارجية بسبب هذه القضية، وفقا للوزارة.

واستقال جوش بول، الرئيس السابق لمكتب الشؤون السياسية العسكرية بالوزارة، احتجاجا في أكتوبر، قائلا إنه لا يستطيع الالتزام بمنح أمريكا أسلحة لإسرائيل دون شروط أكثر صرامة.

وكتب بول في مقال في نيويورك تايمز: “في 18 أكتوبر/تشرين الأول، استقلت من وزارة الخارجية لأنني لم أتمكن من دعم توفير الأسلحة الأمريكية في الصراع في غزة، حيث كنت أعرف أنها ستستخدم لقتل آلاف المدنيين”.. وأضاف: “لم أر أي استعداد لإعادة تقييم سياسة طويلة المدى لم تؤد إلى السلام وقوضت بالفعل الاستقرار الإقليمي والأمن الإسرائيلي”.

منذ عام 1970، كان لدى وزارة الخارجية آلية رسمية للدبلوماسيين للتعبير رسميًا عن عدم موافقتهم على السياسة، المعروفة باسم “قناة المعارضة”

منذ عام 1970، كان لدى وزارة الخارجية آلية رسمية للدبلوماسيين للتعبير رسميًا عن عدم موافقتهم على السياسة، المعروفة باسم “قناة المعارضة”. لكن هذه القناة سرية تمامًا، وليس من المفترض أن يشارك مسؤولو الخدمة الخارجية تفاصيل معارضتهم علنًا.

وقد تم تقديم ما لا يقل عن ثلاث برقيات معارضة إلى قيادة وزارة الخارجية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وتقول وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهما على علم بأن بعض الموظفين لديهم شكوك حول سياسات الإدارة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، وقد كتبوا إلى القوى العاملة لديهما لتشجيع التبادل “الصريح”.

وقال بلينكن في رسالة داخلية للموظفين في وقت سابق من هذا الشهر: “لقد نظمنا منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وحثينا المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة في المناصب حول العالم على وجه التحديد حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم”. لقد طلبت من قيادتنا العليا الاستمرار في القيام بذلك. نحن نستمع: ما تشاركه هو إعلام سياستنا ورسائلنا.

وقالت رابطة الخدمة الخارجية الأمريكية، وهي اتحاد السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، إنها “تشجعت” بالطريقة التي ردت بها الإدارة على المعارضة الداخلية.

وقال رئيس الجمعية توم يزدجردي: “نحن نعلم أن هناك بعض القلق بشأن السياسة الحالية، ولا سيما من قبل أعضاء منظمات الموظفين الأمريكيين العرب والمسلمين الأمريكيين في وزارة الخارجية وأماكن أخرى”.

“نحن نعلم أن مجموعات الموظفين هذه التقت بالوزير بلينكن وأعضاء آخرين في القيادة في الخارجية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يجب الاستماع إلى وجهات النظر المعارضة بشكل خاص ونأمل أن تؤخذ في الاعتبار”.