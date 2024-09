أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعّدون ضغطهم على حكومة نتنياهو- (فيديو)

القدس: صعّد أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، الجمعة، من ضغطهم على حكومة بنيامين نتنياهو للتوصل إلى حل يعيد ذويهم إليهم.

وشارك آلاف الإسرائيليين الجمعة، في المسيرة الراجلة التي انطلقت قبل 4 أيام من تل أبيب على أن تصل غدا السبت إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس الغربية.

Families of Israeli prisoners in Gaza verbally attack Israeli Minister of Culture, Mikey Zorhar, chanting "What a shame" as well as a member of the Knesset Tesfi Sukkot was also attacked and expelled from the march.#IsraelIsATerrorist #Gaza_Genocide #Palestine#IsraelTerrorism pic.twitter.com/44wBczevSF

— ⓀⒷ𓂆 (@KKhanabadosh) November 17, 2023