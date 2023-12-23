أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة يتظاهرون بتل أبيب للضغط على الحكومة بعقد صفقة فورية- (فيديو)

القدس: تظاهر المئات من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، السبت، وسط مدينة تل أبيب، للمطالبة بإعادة أبنائهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أنّ “المئات من أهالي المختطفين تجمعوا وسط تل أبيب، لمطالبة الحكومة بعقد صفقة فورية لتحرير الأسرى المحتجزين في غزة”.

ووفق الهيئة، أكد الأهالي أنهم “مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم، في أي لحظة، للضغط على الحكومة لإبرام الصفقة مع حركة حماس في غزة”.

مسيرة في “تل أبيب” للمطالبة بصفقة أسرى🔻 pic.twitter.com/3XXHaKBTbb — حسن الدّر (@HasanDorr) December 23, 2023

تأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي أعلنت فيه “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، إنها ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

جاء ذلك في بيان لمتحدث “القسام” أبو عبيدة عبر منصة “تلغرام”.

وذكر أبو عبيدة: “نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.

بعدما وصلهم خبر مقتل 5 من الأسرى في يد المقاومة

ومن بينهم الثلاثة الذين خرجوا في فيديو (لا تتركونا هنا نشيخ)

خرج الآلاف من المتظاهرين في الكيان للاحتجاج الآن في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في قطاع غزة pic.twitter.com/AWvoFmodb3 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 23, 2023

وقتلت “حماس” في هجومها على مستوطنات اغلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت العشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام.

وتقول إسرائيل إن عشرات الإسرائيليين ما زالوا أسرى لدى “حماس” داخل قطاع غزة، بينما تطالب “حماس” بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت “20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)