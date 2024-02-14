أهالي المحتجزين الإسرائيليين يهددون بالاعتصام أمام وزارة الدفاع إذا واصل نتنياهو تجاهلهم

تل أبيب: هدد أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، الأربعاء، بالاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب (وسط)، إذا واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهلهم ولم يلتق بهم.

جاء ذلك في بيان ممثلي أهالي المحتجزين، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، على خلفية تقارير برفض نتنياهو إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة الخميس، لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى.

وقال البيان: “تلقى أهالي المختطفين بدهشة قرار إفشال مفاوضات القاهرة”.

واعتبر أهالي المحتجزين، أن الوفد الإسرائيلي الذي شارك في المفاوضات الأخيرة بالعاصمة المصرية، تلقى تعليمات بأن يكون “مجرد مستمع سلبي”.

وقالوا إنهم يطالبون بـ”عقد اجتماع فوري مع وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة نتنياهو، وكذلك مع فريق التفاوض الإسرائيلي”.

وهددوا بأنه حال لم يحدث ذلك، فإنه “ابتداء من الغد، سيبدأ الاعتصام الشامل أمام قاعدة الكرياه”، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضافوا: “إذا فكر رئيس الوزراء وبعض أعضاء الكابينت في التخلي عن المختطفين حتى الموت، فسوف يواجهون ملايين الإسرائيليين الذين يدركون أنه غداً سيتم التخلي عنهم وعن أطفالهم مرة أخرى من قبل نفس الأشخاص”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “هآرتس”، إن نتنياهو أمر الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر الخميس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك.

والثلاثاء، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد موقف حكومة بنيامين نتنياهو من محادثات القاهرة التي جرت في ذات اليوم.

وقال لابيد: “لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تذهب إلى المفاوضات في مصر على أساس مجرد مستمع، وترفض تقديم ورقة الموقف التي صاغها المهنيون لأسباب سياسية”.

وأضاف: “لا يمكن أن تبذل جهات خارجية جهداً أكبر منا لإطلاق سراح مختطفينا من أنفاق حماس”.

من جانبها، نقلت القناة “13” العبرية الخاصة الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، إن خلافا نشب بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل حول مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا الخلاف دفع منسق الأسرى والمفقودين نيتسان ألون، إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر إلى مصر.

وبحسب ذات المسؤول، فإن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان بهدف إجراء “محادثات مجاملة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وسبق أن سادت هدنة بين “حماس” وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الثلاثاء “28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض،

(الأناضول)