أهالي “المخطوفين”: لماذا لا يكونوا جميعاً بصفقة دفعة واحدة؟

أسرة التحرير

يقلع نتنياهو اليوم إلى واشنطن ليلتقي الرئيس الأمريكي ترامب. وهذا على خلفية إعلان ترامب الباعث للأمل بأن في نيته أن يكون “صارماً جداً” مع نتنياهو لإنهاء الحرب.

يحتجز الآن في قطاع غزة 50 مخطوفاً، منهم 28 سبق أن تقرر موتهم. وحسب مسودة الاتفاق، في الصفقة الحالية التي ستتوزع على خمس دفعات، سيعاد 10 مخطوفين أحياء و18 جثة إلى إسرائيل، في غضون 60 يوماً. في أثناء الـ 60 يوماً من وقف النار التي تقررت في المسودة، ستكون الأطراف مطالبة بالتوصل إلى اتفاق دائم.

الرحلة إلى واشنطن تبعث الأمل لدى عائلات المخطوفين ولدى ملايين الإسرائيليين الذين يتضامنون مع معاناتهم ويريدون عودة المخطوفين إلى الديار ويضعون هذا الكابوس من خلفهم. أملهم ليس أملاً عابثاً. رغم الضغط الهائل من جانب وزراء اليمين المتطرف، الذين يسعون إلى عرقلة كل خطوة تقرب نهاية الحرب، يخيل أن هناك ما هو حقيقي الآن. فقد رفعت حماس للوسطاء رداً إيجابياً على مسودة الاتفاق، وأعربت عن استعداد للبدء فوراً في المفاوضات على “آلية تنفيذ الاتفاق”. وبالتوازي، انعقد الكابنت السياسي الأمني للبحث في مستقبل القتال وبالصفقة المقترحة.

الصفقة ليست مثالية على أقل تقدير؛ فهي صفقة جزئية، تبقي مخطوفين أحياء لدى حماس، ولا يمكن معرفة حتى متى، وهي تترك مفتوحة إمكانية استئناف القتال في غزة المدمرة. برزت بين الأصوات التي انطلقت في الأيام الأخيرة دعوة تمس شغاف القلب لفيكي كوهن، أم المخطوف نمرود كوهن: “ماذا عن نمرود؟ لماذا يجرون انتقائية وقوائم مرة أخرى؟ لماذا سيبقى مخطوفون أشهراً طويلة في الأنفاق؟ يمكن إعادة الجميع، هذا الأسبوع، دفعة واحدة”.

كوهن محقة. وعلى الرغم من ذلك، نأمل في أن تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ. سبب ذلك هو أن هناك قوى مؤثرة على رئيس الوزراء تعارض حتى صفقة جزئية؛ تطلعاً لمواصلة الحرب وتحرير أهدافها: احتلال غزة، تطهيرها من الفلسطينيين وتوطين اليهود فيها. بالتأكيد هم لا يؤيدون صفقة شاملة وإنهاء الحرب الآن. إذا لم تكن صفقة جزئية فلا صفقة على الإطلاق.

لشدة الفظاعة، وقف الحرب في هذه المرحلة ليس على جدول الأعمال، وليس لاعتبارات عسكرية. في الأسبوع الماضي، بلغ رئيس الأركان ايال زامير الكابنت بأن وضع العشرين مخطوفاً الأحياء تفاقم، وأن التنكيل بهم يزايد. وأضاف بأن الجيش الإسرائيلي قريب من استنفاد الأهداف التي تحددت له. رغم ذلك، فإن هذه الحكومة لا تعتزم وقف الحرب. وترامب، لشدة الأسف، لم يطلب ذلك صراحة بعد. في هذا الواقع، صفقة جزئية أفضل من لا شيء.

هآرتس 6/7/2025