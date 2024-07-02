أهالي رفح وخان يونس في رحلة نزوح مؤلمة

القدس: أمر جيش الاحتلال أمس الإثنين، بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة، فيما أفاد شهود عيان عن نزوح الكثير من السكان.

وغادر مئات آلاف الأشخاص بالفعل رفح قبل وخلال العملية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على المدينة منذ مطلع أيار/ مايو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي “إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا” وبلدات أخرى “عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية” وفق تعبيره.

وأفاد أحمد النجار، وهو من سكان منطقة بني سهيلا، بأن “الناس ظهر عليها الخوف والقلق الشديد بعد أمر الإخلاء”، مشيرا إلى “حالة نزوح كبيرة للمواطنين”.

واعتبر ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن أمر الإخلاء “يظهر مرة أخرى بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين”.

وأضاف: “إنها محطة جديدة في دوامة التحرّكات التي يتعيّن على سكان غزة الخضوع لها بشكل دوري”.

(أ ف ب)