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أهالي مجدل شمس يرفضون طلبا من نتنياهو لزيارتهم لتقديم التعازي

منذ 40 دقيقة

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“القدس العربي”: ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن عائلات ضحايا حادثة مجدل شمس رفضوا طلبا من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارتهم لتقديم التعازي.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في مكتب نتنياهو تواصلوا مع بعض أقارب الضحايا في محاولة لترتيب لقاء، الإثنين أو الثلاثاء، لكن الجواب كان بأنهم يفضلون عدم الاجتماع مع رئيس الوزراء.

وبحسب هآرتس، لم يستجب مكتب نتنياهو لمحاولات الحصول على تعليق حول ذلك.

وأمس الأحد، تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر هتافات في مجدل شمس تطالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمغادرة البلدة وتصفه بالمجرم.

وعارض محتجون غاضبون من أهالي مجدل شمس، مشاركة وزراء إسرائيليين في مراسم التشييع وطالبوهم بالرحيل.

وهتف أحد سكان البلدة في وجه سموتريتش: “ارحل من هنا يا مجرم، لا نريدك في الجولان”.

وقال آخر: “نريد الهدوء ولم نحصل عليه. لقد سئمنا وعودكم”، وفق ما أوردته القناة “13” الخاصة.

كما أطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان خلال مراسم التشييع قائلين إن “وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن منتدى السلطات الدرزية بعث برسالة إلى الوزراء الإسرائيليين طالبهم بعدم حضور الجنازة.

وقال المنتدى في رسالته: “لا تأتوا. نظرا لحساسية الوضع فإننا نطالب بعدم تحويل المجزرة إلى حدث سياسي. نطالب بجنازة دينية هادئة حسب العادات الدرزية”.

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