سياسة | دولي

مقتل محتجز إسرائيلي في غزة.. ومحتجون يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب- (فيديو)

26 - مارس - 2024

حجم الخط
1

“القدس العربي”: قالت جمعيتان تمثّلان عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة، الثلاثاء، إن محتجزا قد قتل وجثته لا تزال في القطاع.

واقتيد أورييل باروش البالغ 35 عاما، من مهرجان سوبرنوفا الموسيقي إلى القطاع، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان لـ”منتدى تكفا” الذي يمثل عائلات محتجزين أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلته بأن جثته لا تزال محتجزة في غزة.

ومساء الثلاثاء، أغلق أهالي محتجزين شارعا رئيسيا في مدينة تل أبيب (وسط)، فيما تصدت لهم الشرطة وفرقتهم بالقوة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس”: “قطع عشرات المتظاهرين وأفراد أهالي المختطفين شارع أيالون السريع بمساره المتوجه لجنوبي البلاد بالقرب من مفرق هشالوم”.

وتابعت: “تقوم الشرطة بالقوة بإبعاد المتظاهرين الذين جلسوا على الطريق، ومن بينهم أيالا ميتسغر، زوجة ابن المختطف يورام ميتسغر”.

كما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من المتظاهرين أحدهما قريب المحتجز أبراهام موندر، وفق ذات المصدر.

وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إطلاق سراح ذويهم المحتجزين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل “صفقة الآن” و”نكافح من أجل إخوتنا” و”أطلقوا سراحهم”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 1:43 م

    هه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو لا يكترثون لقتلاهم بالصواريخ الأمريكية الفتاكة ✌️🇵🇸✌️🇵🇸

    رد

أخبار ذات صلة

هنية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية مفاوضات وقف إطلاق النار  
29 - يونيو - 2024
هنية: ⁠إذا كان العدو يظن أن استهداف عائلتي سيغير مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم
25 - يونيو - 2024
هنية: سنتعامل مع أي مبادرة لوقف الحرب في غزة تؤمن مطالبنا
21 - يونيو - 2024
قطر تؤكد مواصلة جهودها بهدف “ردم الهوة” بين إسرائيل وحماس- (فيديو)
21 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية