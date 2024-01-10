أهداف اللحظات الأخيرة تمنح ريال مدريد الفوز 5-3 على أتليتيكو في كأس السوبر

مدريد: سجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه ثم أضاف إبراهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحقق ريال مدريد الفوز 5-3 على غريمه أتليتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض اليوم الأربعاء.

افتتح أتليتيكو التسجيل مبكرا بضربة رأس من ماريو هيرموسو في الدقيقة السادسة، لكن ريال أدرك التعادل عن طريق أنطونيو روديجر قبل أن يضيف فيرلان مندي الهدف الثاني بعد ذلك بقليل، قبل أن يتعادل أنطوان جريزمان لأتليتيكو في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من مدى بعيد.

وارتكب حارس المرمى كيبا أريزابالاجا خطأ فادحا بعدما ارتطمت محاولته لإبعاد الكرة بزميله روديجر وارتدت في الشباك ليتقدم أتليتيكو مرة أخرى في الدقيقة 78، لكن داني كارباخال أدرك التعادل ليذهب الفريقان لشوطين إضافيين.

وعندما بدت المباراة متجهة إلى ركلات الترجيح، ارتدت الكرة من المدافع سافيتش لتسكن شباك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي المحاولة الأخيرة بالمباراة، سجل دياز من هجمة مرتدة في المرمى الخالي بعد أن تقدم الحارس يان أوبلاك إلى منطقة جزاء ريال في محاولة يائسة لإدراك التعادل من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة.

وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام غدا الخميس، في النهائي الذي يقام في الرياض يوم الأحد المقبل.

(رويترز)