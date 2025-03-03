أهل غزة إن سُئلوا: أوقفوا الحرب وارفعوا الحصار

غزة – “القدس العربي”: عندما نسأل سكان قطاع غزة ماذا يريدون من قمة القادة والزعماء العرب لطارئة المنعقدة في القاهرة، فإن إجابتهم تُختصر ضرورة التدخل العربي بشكل أكبر وفوري، من خلال وقف الحرب على غزة، ومنع أي اعتداء إسرائيلي لاحق، والبدء الفوري في إغاثة السكان من خلال إعمار ما دمرته الحرب، وكسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل.

وتنطلق القمة العربية في العاصمة المصرية القاهرة هذه المرة وسط تحديات كبيرة، وآلام أكبر يواجهها سكان قطاع غزة، الذين لا زالوا يكتوون بنيران الحرب الإسرائيلية الأطول والأعنف منذ بدء الصراع، والتي امتدت بشكل متواصل لأكثر من 15 شهرًا، ولم تنته بشكل كامل حتى اللحظة، بعد سكون دام لـ 42 يوما، هي فترة وقف مؤقت للحرب.

كما تنطلق القمة، بعد انتهاء مدة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وبعد تملص دولة الاحتلال من التزاماتها، ورفضها الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، ما يعني رفضها فكرة إنهاء الحرب، وهو ما يؤكده سلوكها على الأرض، منذ اليوم الأول لانتهاء مرحلة التهدئة الأولى، من خلال قيامها بمنع إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، الذين يعانون من الجوع وويلات الحرب والنزوح، وتلويحها بعودة الحرب بشكل أشد فتكا مما كانت عليه في الأشهر الـ 15 الماضية، في حال لم تقبل المقاومة في غزة، بشروط إسرائيل الخاصة بتمديد التهدئة.

وتشمل الشروط تمديد المرحلة الأولى فقط، دون الدخول في الثانية التي تشمل وقفا كاملا للحرب، ولا مناقشة المرحلة الثالثة التي يتم فيها الاتفاق على إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية على مدى الأشهر الماضية، حيث طاول الدمار نحو 70% من مباني ومنشآت قطاع غزة.

وهذا يعني أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الحرب، بل تكشف نواياها لاستئناف حربها، من أجل تنفيذ المخطط الكبير، الرامي لتهجير السكان قسرًا، والاستيلاء مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب على قطاع غزة.

قرارات نافذة؟

وبعد إلحاح في الطلب، وافق محمد حجاج الذي كان متجها إلى أحد أسواق مدينة غزة، بحثا عن طعام يشتريه لأسرته في ثالث أيام شهر رمضان، الحديث عن طلبه من القمة العربية، بعد أن قال في البداية “كل كلامنا على الفاضي، ما حد بسمع صوتنا”، وكان يشير إلى واقع الحال الذي يعيشه الفلسطينيون، الذين ينظرون دعما عربيا حقيقيا يتضمن ضغوط حقيقية على إسرائيل.

وهذا الرجل الذي عاد قبل أسابيع قليلة من مناطق جنوب قطاع غزة، بعد رحلة نزوح مريرة عاشها وأسرته امتدت لـ 14 شهرا متواصلة، يقيم حاليا في جزء من منزله الذي تعرض لتدمير بالغ جراء غارات إسرائيلية على القطاع فترة الحرب، وهو يقول “ما لحقنا نرتاح، إسرائيل رجعت تهدد وتوقف المساعدات”، وكان يتحدث عن قرار إسرائيل بإغلاق معابر غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وتلويحها بالعودة للحرب.

وعن طلبه من القمة العربية قال لـ “القدس العربي”: “كتير صارت قمم عربية، لكن ما طبقت قرارتها”. وأضاف “وضعنا في غزة صعب جدا، والمطلوب في هذا الوقت كسر الحصار وإدخال المساعدات (..) الناس في غزة مش مستحملة (لم تعد تحتمل) أي تأخير”.

وفي قمم عربية سابقة، اتخذ قادة الدول العربية قرارات بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، غير أن هذه القرارات، وكذلك القرارات الخاصة بدعم الفلسطينيين ماديا، لم تنفذ على الأرض.

ويطلب إبراهيم عودة، بأن يقوم قادة الدول العربية باتخاذ قرارات لكس عن قطاع غزة، وعدم انتظار موافقة إسرائيل على ذلك، “بأي طريقة كانت”، ويقول لـ”القدس العربي”: “الوضع في غزة بسبب الحرب لم يعد يحتمل أي تأخير.. الناس ماتت من الجوع والبرد إضافة إلى الحرب والقصف”.

ويضيف عودة متسائلًا “ما الذي يجب أن يحصل أكثر للشعب الفلسطيني ليتحرك القادة العرب، موت وفقر وجوع ونزوح وتهديد بالطرد والتهجير!”.

أما ابتهال أبو العطا، وهي سيدة دمرت إسرائيل منزل عائلتها بالكامل خلال الحرب، وتقيم في مناطق الإيواء (الخيام)، فطالبت بأن يجري اتخاذ قرار عاجل، ويبدأ تطبيقه بشكل فوري، يشمل إدخال المساعدات لسكان غزة، وفي مقدمتها غرف الإيواء المتنقلة “الكرفانات”.

وتقول لـ “القدس العربي”، إن السكن داخل الخيام أو في مراكز الإيواء، لم يعد يُحتمل و”الناس في غزة بتموت، ويكفي تأخير”، مشككة في الوقت نفسه في قدرة القمة العربية على اتخاذ مواقف وقرارات نافذة تساعد الفلسطينيين.

تشكيك في القرارات

وانتقد مواطنون فشل التحرك العربي الجاد خلال الفترة الماضية، وقال أدهم (25 عاما)، وكان يطمح بأن يكمل تعليمه الجامعي والالتحاق ببرنامج الماجستير في أحد الجامعات خارج قطاع غزة، قبل أن تحول الحرب دون ذلك، إنه لا يعقد أي آمال على القمة العربية، فقد “كان الأولى في بداية الحرب والمجازر، أن يتم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وإسرائيل، وطرد سفراء الاحتلال، وإغلاق السفارات العربية في تل أبيب”.

وتابع “هذه القرارات كانت من شأنها أن تصنع أدوات ضغط على إسرائيل، تجبرها على وقف الحرب والمجازر”.

وعبر عن خشيته من اتخاذ قرارات “تبقى حبيسة الأدراج”، فرغم كم الدمار الكبير الذي لحق في قطاع غزة، إلا أن أي من الدول العربية لم تعلن حتى اللحظة استعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار.

ومع عودة دولة الاحتلال إلى حصار على غزة، قبل يومين من القمة، وتهديد إسرائيل بعودة الحرب من جديد إلى ما كانت عليه، شارك محمد صيام من وسط قطاع غزة في حديثه لـ “القدس العربي” سابقيه، بأن المطلوب من القمة اتخاذ قرارات تنفذ فورًا على الأرض، خصوصا تلك التي لها علاقة بإغاثة السكان المنكوبين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم لتثبيتهم في أرضهم.

وقال “الشكل السابق لقرارات القمم، سيساعد إسرائيل في عودة الحرب (..) يتوجب اتخاذ قرارات قوية، وإلا لا داعي للقمة”.

وشاركه في الرأي صديق كان بجواره قال متسائلا “ايش بدها تعمل القمة، هل بدها تنهي الحرب وتضع حد لإسرائيل”.