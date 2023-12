أهل غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع- (صور)

جنيف: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الناس في غزة يواجهون الجوع، ويبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء.

وأكد غيبريسوس، في تدوينة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن هناك جوع ومجاعة في غزة.

Hunger is present, and famine is looming in #Gaza.

People are facing starvation and selling their possessions in exchange for food. Parents are going hungry so their children can eat.

This is catastrophic to the health of people across the Strip.

4 out of 5 households in…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 22, 2023