أهم خمسة ابتكارات طبية في 2023… تعرف عليها

لندن ـ «القدس العربي»: واصل الطب تطوره خلال العام 2023 وتمكن العلماء والأطباء من تسجيل عدد من الابتكارات الهامة التي يتوقع أن تنقذ حياة ملايين البشر في المستقبل وتطيل أعمارهم، وتؤدي إلى مكافحة الأمراض.

أما أبرز خمسة ابتكارات طبية خلال العام 2023 بحسب ما رصدت «القدس العربي» فهي كما يلي:

أولاً: تقنية جديدة لعلاج السرطان

أفاد العلماء في جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من تطوير تقنية علاج جديدة تسخر خلايا دم المرضى لمحاربة الأورام.

ويمكن أن يوفر العلاج الذي يستخدم الخلايا المناعية التي يتم جمعها من أورام المريض نفسه، خيارا علاجيا جديدا لمرضى السرطان، ما قد يؤدي إلى تجاوز العلاجات الإشعاعية وأدوية العلاج الكيميائي القاسية.

وحسب المعلومات فقد قام العلماء ببناء أساسيات العلاج المناعي الحالي المسمى العلاج الخلوي بالتبني «ACT» والذي يستخدم للمساعدة في علاج سرطان الجلد المتقدم.

ويفتح هذا الاكتشاف الباب لعلاج الخلايا بالتبني لعلاج أنواع السرطان التي يصعب الوصول إليها ويجعلها خيارا أكثر قابلية للتطبيق في المستشفيات.

ثانياً: اكتشاف سرطان الثدي في دقائق

نجح علماء بريطانيون في تطوير روبوت بخمسة «أصابع» يمكن استخدامه لتشخيص سرطان الثدي في وقت مبكر، وذلك في اختراق طبي بالغ الأهمية قد يساعد على الكشف المبكر عن المرض وبالتالي سرعة التحرك من أجل العلاج والوقاية من تطوراته.

وتم تطوير روبوت يمكنه فحص أثداء النساء بحثاً عن علامات لاحتمالية وجود كتل سرطانية. ويُنصح النساء بفحص ثدييهن بحثاً عن أي كتل بانتظام، لكن الكثيرات ينسين أو لا يثقن في القيام بذلك.

وحالياً قام المهندسون في جامعة «بريستول» البريطانية بتطوير روبوت بخمسة «أصابع» يمكن أن يفعل ذلك لهم في المستقبل.

وعلى الرغم من أن البحث لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، إلا أنه من المأمول أن يتم اختبار الروبوت على النساء في السنوات الثلاث المقبلة ويمكن طرحه في المستقبل في مراكز التسوق والصيدليات لإجراء فحوصات سريعة للثدي.

واختبر المهندسون النموذج الأولي لجهازهم على ثدي من السيليكون لإظهار أنه يمكن أن يغطي السطح بالكامل.

ثالثاً: القضاء على الشيخوخة

تمكن فريق بحثي في الولايات المتحدة من التوصل إلى اكتشاف من شأنه أن يُمكن العلم قريباً من القضاء على مظاهر الشيخوخة وإطالة عمر الإنسان، وهو ما يُشكل اختراقاً علمياً كبيراً لطالما انتظره العلماء والبشر جميعاً.

وأظهر فريق من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، لأول مرة، أن من الممكن اختطاف مسار وراثي متورط في شيخوخة الخلايا.

وتمكّن الباحثون من زيادة عمر خلايا الخميرة بأكثر من 80 في المئة ولا يرون أي سبب لعدم إمكانية فعل الشيء نفسه على الخلايا البشرية الأكثر تعقيداً.

ويأتي ذلك وسط اعتقاد متزايد بين بعض العلماء أن الشيخوخة مرض يمكن علاجه.

رابعاً: علاج الأزمات القلبية

تمكن علماء أمريكيون من اختراع مادة لزجة يمكن حقنها في جسم الإنسان وتعالج النوبات القلبية أثناء حدوثها وأضرارها اللاحقة، وقد تشكل اختراقاً مهماً في هذا المجال.

وابتكر العلماء في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، مادة «biogel» يتم حقنها عبر الوريد في جسم الإنسان ونجحت بالفعل في علاج أضرار النوبات القلبية.

وأزال العلماء جزيئات كبيرة من الهيدروجيل، وقاموا بتخفيفها بالماء لجعلها مادة قابلة للحقن في جسم الإنسان من خلال الوريد، وبمجرد الحقن يرتبط العلاج بالخلايا، ويسد الفجوات ويسرع التئام الأوعية الدموية.

وتم اختبار الابتكار على القوارض والخنازير، حيث نجح في إصلاح الأضرار التي لحقت بالقلب وتقليل الالتهاب، والآن يتطلع الباحثون لبدء التجارب البشرية في غضون عام إلى عامين.

خامساً: القضاء على الاكتئاب

تمكن العلماء من ابتكار ما أسموه «غرسة دماغية» وهي عبارة عن شريحة متناهية الصغر توضع تحت جلد الإنسان وتقضي على الاكتئاب وتُحسن المزاج العام لصاحبها، إلا أن مبتكريها يؤكدون أنها ما زالت تحت التجربة.

وكشفت شركة «Inner Cosmos» المتخصصة بتطوير تكنولوجيا قابلة للزرع في الدماغ والجسم أن التجارب البشرية على هذا العلاج المبتكر للاكتئاب سوف تبدأ في غضون ستة أشهر.

وتحتوي «الحبة الرقمية» التي أنتجتها «Inner Cosmos» على جزأين: قطب كهربائي يوضع تحت جلد فروة الرأس و«جراب الوصفات الطبية» الذي يستقر على شعر المستخدمين لتشغيل الجهاز. وترسل الغرسة نبضات كهربائية صغيرة إلى منطقة الدماغ المصابة بالاكتئاب، وهي القشرة الأمامية الظهرية اليسرى، مرة واحدة يومياً لمدة 15 دقيقة.

ولا يلزم أن يكون الجهاز الخارجي على الرأس عندما لا يتم العلاج.

وتمت زراعة هذه الشريحة بالفعل في رأس أول مريض، وهي مرحلة ما قبل التجارب، حيث من المقرر أن يختبر المريض وهو من سانت لويز بولاية ميسوري الأمريكية هذا الابتكار لمدة عام واحد، ولدى الشركة تجربة بشرية أخرى أيضاً.