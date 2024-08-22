أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لمناطق واسعة بخان يونس- (تدوينة) 

غزة: طالب الجيش الإسرائيلي، الخميس، الفلسطينيين بإخلاء مناطق واسعة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تمهيدا لعمل عسكري.

وقال ناطق الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، “إلى كل المتواجدين في منطقة بني سهيلا والحارات: الشيخ ناصر، بربخ، السطر، معن، مركز المدينة، المحطة والكتيبة، من أجل أمنكم، اخلوا فورا وانتقلوا الى المنطقة الإنسانية”.

#عاجل ‼️ الى كل المتواجدين في منطقة بني سهيلا والحارات الشيخ ناصر، بربخ، السطر، معن، مركز المدينة، المحطة والكتيبة في بلوكات 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 103, 104, 105, 218, 219, 220 ⭕️من أجل أمنكم، اخلوا فوراً وانتقلوا الى المنطقة الإنسانية pic.twitter.com/FqIn40AjHw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2024

والجمعة الماضية، أصدر الجيش الإسرائيلي آخر أوامر إخلاء لمناطق واسعة شمال خان يونس، مهددا ببدء “عملية عسكرية فيها”.

وعادةً ما تسبق هذه الرسائل هجمات عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي أو توغلات برية في القطاع.

والثلاثاء، حذّر متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي يومي، من خطورة أوامر الإخلاء على السكان والنازحين بغزة.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة قطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)