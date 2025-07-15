سياسة | عربي | سوريا

أوامر للجيش الإسرائيلي بضرب القوات السورية في السويداء

منذ 16 دقيقة

الدخان يتصاعد بعد الغارات الإسرائيلية في منطقة بين المزرعة والولجة قرب مدينة السويداء. 14 يوليو 2025. ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر للجيش بضرب القوات والأسلحة السورية في محافظة السويداء السورية، عقب هجوم على الأقلية الدرزية.

وجاء في بيان مشترك أن التحرك الإسرائيلي يأتي رداً على قرار سوريا نشر قوات وأسلحة بجنوب سوريا في انتهاك لاتفاق سابق، وقالا إن ذلك يشكل تهديداً لإسرائيل.

وتقول إسرائيل دوماً إنها ملتزمة بحماية الدروز في سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه بدأ بشن ضربات تستهدف القوات الحكومية في السويداء، ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، بعد إيعاز بهذا الشأن من حكومة الدولة العبرية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بأن قواته بدأت “بتوجيهات من المستوى السياسي.. مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء”.

(وكالات)

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