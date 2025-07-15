أوامر للجيش الإسرائيلي بضرب القوات السورية في السويداء

الدخان يتصاعد بعد الغارات الإسرائيلية في منطقة بين المزرعة والولجة قرب مدينة السويداء. 14 يوليو 2025. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر للجيش بضرب القوات والأسلحة السورية في محافظة السويداء السورية، عقب هجوم على الأقلية الدرزية.

وجاء في بيان مشترك أن التحرك الإسرائيلي يأتي رداً على قرار سوريا نشر قوات وأسلحة بجنوب سوريا في انتهاك لاتفاق سابق، وقالا إن ذلك يشكل تهديداً لإسرائيل.

وتقول إسرائيل دوماً إنها ملتزمة بحماية الدروز في سوريا.

#عاجل 🔴 بتوجيهات من المستوى السياسي بدأ جيش الدفاع قبل قليل مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة #السويداء جنوب سوريا. 🔴يأتي ذلك بعد ان تم منذ يوم امس رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك نحو منطقة السويداء حيث هاجم جيش الدفاع منذ الأمس عدة آليات… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 15, 2025

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه بدأ بشن ضربات تستهدف القوات الحكومية في السويداء، ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، بعد إيعاز بهذا الشأن من حكومة الدولة العبرية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بأن قواته بدأت “بتوجيهات من المستوى السياسي.. مهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء”.

(وكالات)