أوبئة وحالات تسمم ووفيات جديدة في غزة

غزة – الناصرة ـ «القدس العربي» ووكالات: خلص اجتماع أمني ترأسه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الاتجاه لإقرار احتلال قطاع غزة، رغم تحفظات الجيش والمؤسسة الأمنية، حسبما أكد مصدر للإذاعة العامة العبرية.

وأكد مصدر آخر للإذاعة ذاتها أن النية تتجه إلى احتلال مخيمات الوسط ومدينة غزة ـ وهي مناطق يُخشى وجود محتجزين وأسرى إسرائيليين فيها ـ وأن أي عملية برية هناك قد تُعرّض حياتهم للخطر.

وأحد الملفات المهمة التي يناقشها المستوى السياسي في دولة الاحتلال التكاليف المالية لاحتلال غزة.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤول إسرائيل أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها ستكلف ما بين 2,9 و5,8 مليار دولار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المشاورات الأمنية شهدت خلافا بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، وأن الأخير حذر نتنياهو من فخ في قطاع غزة.

وهاجم عدد من أعضاء الحكومة بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، رئيس الأركان زامير. وانضم يائير نجل نتنياهو، إلى الحملة على زامير، واتهمه بأنه “يقود تمردا وانقلابا عسكريا”.

ونددت الخارجية الفلسطينية بتوجه إسرائيل إلى احتلال كامل غزة. وقالت في بيان إنها تحذر من “أخطار ما يتم تسريبه في الإعلام العبري بشأن التوجّه لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وتطالب الدول والمجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التسريبات والتدخل العاجل لوقف تنفيذها”.

أما في غزة، فاستمرت عمليات القتل التي يرتكبها جيش الاحتلال، بينما حصد التجويع الإسرائيلي حياة 9 فلسطينيين جدد بينهم طفلان، أحدهما توفي مساء أمس وعمره 13 سنة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 74 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس الثلاثاء، بينهم 51 من طالبي المساعدات، حسب شبكة “الجزيرة”.

وفي تطور خطير، يشير إلى أزمة المجاعة والطعام، أعلن جهاز الدفاع المدني أن طواقمه نقلت 9 حالات تسمم في مواصي خان يونس بين النازحين، بينهم 4 أطفال من جنوب المدينة، بعد تناول معلبات “منتهية الصلاحية”.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 95 إصابة بمتلازمة “غيلان باريه” النادرة، بينها 45 طفلا، محذرة من “انتشار مقلق وسريع” لها بين الفلسطينيين جراء تلوث المياه وسوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية وشركاءها يواجهون عراقيل تمنعهم من إيصال المساعدات بكميات كافية وتوزيعها في غزة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إن الأطفال في غزة يقتلون بالقصف وسوء التغذية والجوع، وبسبب نقص المساعدات والخدمات الحيوية. وأشارت إلى أنه في قطاع غزة “يُقتل يوميًا ما معدله 28 طفلًا”، وهو ما يمثل حجم صف دراسي واحد.

وفي محاولة من إسرائيل لذر الرماد في العيون والتهرب من حملة الانتقادات الدولية والأممية، أعلن مُنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، عن المصادقة على السماح لتجار غزة وبشكل “تدريجي ومنضبط”، بإدخال البضائع للسكان. وترافق ذلك مع كشف تقارير عبرية بأن الغاية من وراء هذا القرار هو “توفير بدائل لمنظمات الأمم المتحدة من خلال العمل مع التجار”، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار المفروض منذ أشهر.

وتشتد الضغوط على دولة الاحتلال في العالم من حكومات دول تسعى إلى تمييز نفسها عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وكان البارز أمس الثلاثاء، إعلان الحكومة النرويجية أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.

اسبانيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتأخر في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

مدريد ـ الأناضول: اتهم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي بالتأخر في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، داعياً إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب على الفور.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، أمس الثلاثاء، قال فيه إن “الاتحاد الأوروبي لم يفعل الكثير ضد إسرائيل، وتأخراً جداً في اتخاذ إجراءات ضدها” على خلفية الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وأكد أن أوروبا تتحمل مسؤولية خاصة، مشددا على أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يتصرف على أساس احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول ومعارضة استخدام آليات مثل الحرب لحل النزاعات”.

محكمة مصرية ترفض طلباً للتظاهر تضامناً مع غزة

قال مدحت الزاهد رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، إنه تلقى قرار محكمة الأمور المستعجلة برفض الطلب الذي تقدم به، وهو القيادي في حزب الكرامة، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، لتنظيم مظاهرة أمام سفارة إسرائيل في القاهرة للتعبير عن رفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. وجاء في الطلب إلى مأمور قسم شرطة المعادي، أن الموعد المقرر للمظاهرة هو غداً الخميس، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً.

ونص الطلب على أن هذه المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعمَ البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة، مؤكدَين التزامهما بأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

الداخلية الجزائرية ترفض إجراء مسيرات تضامن مع فلسطين في الشوارع

دعت وزارة الداخلية في الجزائر مجموعة من الأحزاب السياسية طلبت تنظيم مسيرة في العاصمة تضامناً مع فلسطين، إلى الاجتماع في القاعات والأماكن المخصصة للاجتماع، في تأكيد لرفض السماح بتنظيم مسيرات في العاصمة الجزائرية.

وورد في وثيقة الرد الموقعة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية حمود جامع، أنه يشرفه دعوة المعنيين إلى تنظيم الوقفات التضامنية على مستوى القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية المتاحة في إطار أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 كانون الثاني/يناير 1989 المتعلق بالاجتماعات.

وتقدم بهذا الطلب رؤساء وممثلو اثني عشر حزباً سياسياً، من بينهم الأمينة العامة لحزب العمال، ورؤساء أحزاب حركة مجتمع السلم، الفجر الجديد، صوت الشعب، النهضة، جبهة العدالة والتنمية، الكرامة، الحرية والعدالة، الحكم الراشد، اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، وجبهة الجزائر الجديدة.

وجبات «كوشير»مع عبارة «فلسطين حرة»

مدريد – أ ف ب: قُدّمت وجبات طعام كُتبت عليها عبارة “فلسطين حرة” لركاب يهود طلبوا طعام “كوشير” على متن رحلة لشركة الطيران الإسبانية “إيبيريا”، حسبما أفادت الشركة وجمعية يهودية أمس الثلاثاء.

حدث ذلك على متن الرحلة IB0102 التي أقلعت من بوينس آيرس ظهر الإثنين متجهة إلى مدريد، حسب بيان صادر عن “وفد الجمعيات الإسرائيلية الأرجنتينية (DAIA)” التي نددت بما اعتبرتها “معاداة للسامية”.

وخلال الرحلة التي وصلت صباح أمس الثلاثاء إلى العاصمة الإسبانية، تلقى أحد الركاب وجبة مع عبارة “فلسطين حرة” مكتوبة بقلم حبر على الغلاف، وفقا للجمعية التي نشرت على موقعها الإلكتروني صورة للوجبة.

وفي بيان لها، أقرت شركة إيبيريا بالحادث وأوضحت أنها بدأت “تحقيقا شاملا داخليا ومع المزودين الخارجيين المسؤولين عن خدمة الطعام، بهدف توضيح الحقائق”.