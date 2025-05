أوباما: “لا مكان للعنف السياسي في ديموقراطيتنا”- (تدوينة)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما السبت إنّ “لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيّتنا” وذلك بعد إطلاق النار خلال تجمّع انتخابي للمرشّح الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب أوباما على منصّة إكس “يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة”.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

