سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أوباما: “لا مكان للعنف السياسي في ديموقراطيتنا”- (تدوينة)

14 - يوليو - 2024

الرئيس الأمريكي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما السبت إنّ “لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيّتنا” وذلك بعد إطلاق النار خلال تجمّع انتخابي للمرشّح الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب أوباما على منصّة إكس “يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول احمد حسن-المغرب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 7:07 ص

    العنف جزء من تركيبة الشخصية الأمريكية.

    رد

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