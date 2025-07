أوباما يدعو إلى تحرّك عاجل لوقف المجاعة في غزة- (تدوينة)

واشنطن – “القدس العربي”: دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الأحد، إلى تحرّك عاجل لوقف ما وصفه بـ”المجاعة القابلة للتفادي” التي يشهدها قطاع غزة.

وكتب أوباما في منشور على منصة “إكس”، أرفقه برابط لمقالين في صحيفة نيويورك تايمز: “في حين أن الحلّ الدائم لأزمة غزة يجب أن يشمل عودة جميع الرهائن ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أن هذه المقالات تؤكد الحاجة الفورية إلى اتخاذ إجراءات لمنع مأساة موت الأبرياء جوعًا نتيجة مجاعة يمكن تفاديها”.

وأضاف في منشور لاحق: “يجب السماح بدخول المساعدات إلى سكان غزة. لا يوجد أي مبرر لحرمان العائلات المدنية من الطعام والماء”.

While a lasting resolution to the crisis in Gaza must involve a return of all hostages and a cessation of Israel’s military operations, these articles underscore the immediate need for action to be taken to prevent the travesty of innocent people dying of preventable starvation.…

