أوباما يهنئ ترامب على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن: هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أوباما في بيان مشترك مع زوجته ميشيل: “من الواضح أن هذه ليست النتيجة التي كنا نأملها، نظرا لخلافاتنا العميقة مع المرشح الجمهوري حول مجموعة كاملة من القضايا”.

وأضاف: “لكن العيش في دولة ديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تفوز دائما، والاستعداد لقبول الانتقال السلمي للسلطة”.

وقال أوباما: “لقد خلقت هذه الظروف رياحا معاكسة لشاغلي المناصب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وأظهرت الليلة الماضية أن أمريكا ليست محصنة”.

وأضاف “لكن التقدم يتطلب منا أن نمد حسن النية والرحمة حتى للأشخاص الذين نختلف معهم بشدة. هكذا وصلنا إلى هذا الحد، وهكذا سنواصل بناء بلد أكثر عدلا وإنصافا ومساواة وحرية”.

(د ب أ)