سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أوباما يهنئ ترامب على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

7 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال أوباما في بيان مشترك مع زوجته ميشيل: “من الواضح أن هذه ليست النتيجة التي كنا نأملها، نظرا لخلافاتنا العميقة مع المرشح الجمهوري حول مجموعة كاملة من القضايا”.

وأضاف: “لكن العيش في دولة ديمقراطية يعني الاعتراف بأن وجهة نظرنا لن تفوز دائما، والاستعداد لقبول الانتقال السلمي للسلطة”.

وقال أوباما: “لقد خلقت هذه الظروف رياحا معاكسة لشاغلي المناصب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وأظهرت الليلة الماضية أن أمريكا ليست محصنة”.

وأضاف “لكن التقدم يتطلب منا أن نمد حسن النية والرحمة حتى للأشخاص الذين نختلف معهم بشدة. هكذا وصلنا إلى هذا الحد، وهكذا سنواصل بناء بلد أكثر عدلا وإنصافا ومساواة وحرية”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

زعماء الأمريكيين العرب والمسلمين يستنكرون تصريحات ترامب عن غزة
5 - فبراير - 2025
مايكل مور: دعم إسرائيل سيكلف الديمقراطيين “المزيد من الانتخابات”
2 - ديسمبر - 2024
مساعد سابق لهاريس يدعو بايدن إلى الاستقالة حتى تتمكن من تولي الرئاسة لفترة وجيزة
11 - نوفمبر - 2024
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأمريكي
9 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية