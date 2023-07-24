أوبرا وينفري ترقص مع فرقة شعبية مغربية وتبدي إعجابها بمراكش- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

زارت نجمة التلفزيون الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، المغرب، حيث قضت لحظات ممتعة في مدينة مراكش، كما نقلت ذلك عبر حسابها على إنستغرام.

وقالت إنها سعيدة بقضاء يومين من الإجازة في مراكش. وبدت في فيديو وهي تغني وترقص مع فرقة شعبية وتصفق بيديها على إيقاع “الدقة المراكشية”.

كما أعربت عن سعادتها بزيارة “سوق السمارين”، بالقرب من الساحة الشهيرة “جامع الفنا” المعروفة بتنوع دكاكينها، حيث يقدم الأقمشة والمجوهرات والسجاد وغيرها من المنتجات الحرفية المغربية.

وكتبت أوبرا في حسابها الرسمي على إنستغرام: “لقد أمضيت يومين جميلين في مراكش بالمغرب، ولم يكن ذلك وقتا كافيا لاكتشاف مثل هذه الثقافة الرائعة. لكنني تمكنت من اكتشاف سوق السمارين، والاستمتاع بوجبة لذيذة ومثيرة تحت خيمة مغربية، وتعلم فن صناعة الزرابي أي البساط (على وجه التحديد كيف يتم صنعها مع فريق من 360 امرأة) والرقص طوال الليل! شكراً لك يا المغرب على لحظة امتلاء الروح هذه”.