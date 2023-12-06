أوبريت داعمة لفلسطين وشعبها.. وشيريهان تعتذر عن الاحتفال بعيدها- (صورة)

بيروت- “القدس العربي”:

دعماً لفلسطين ولشعبها الذي يتعرض لأعنف عدوان على يد الآلة العسكرية الإسرائيلية اجتمع عدد من نجوم الفن من لبنان والوطن العربي على حب الشعب الفلسطيني، وقاموا بتسجيل وتصوير أوبريت جديد بعنوان “ولايات عربية متحدة” مدتها سبع دقائق وهي تسلط الضوء على الظلم اللاحق بحق الشعب الفلسطيني.

ويقول مطلع الأوبريت الجديد “عالم ظالم مبقاش بيحس .. يتفرج على وجعك بس”.

أما الفنانون الذين شاركوا في هذا الأوبريت فهم عاصي الحلاني، محمد عساف، أصالة، أحلام، أنغام، صابر الرباعي، سميرة سعيد، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، الشاب خالد، حميد الشاعري، محمد عبده، نوال الكويتية، وعمر العبداللات.

في سياق آخر متصل، وتضامناً مع معاناة الشعب الفلسطيني وشعورًا منها بعجزها عن الظهور بأجواء الفرح وهي تعيش أصعب لحظات عمرها وأشدّها قسوة، اعتذرت النجمة المصرية شيريهان من جمهورها العربي لعدم مشاركتهم الاحتفال بعيد مولدها الذي يصادف في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “لا أريد أبدًا مضايقتكم وتحديدًا في هذا اليوم والذي أصبح يومكوو أشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعًا في التواصل، ولكن، معذره وسامحوني، أخجل من أي أنواع الاحتفال حاليًا ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جدًّا على نفسي.

وتابعت شيريهان “رسائلكم جميعًا غالية ولكنها في وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمري التي عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبي شريهان الشريهانيين كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرفة.. سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب ما يحدث في العالم، وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعهم رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد.. ولا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.

وبعبارة “سامحوني” ختمت شيريهان رسالتها التي وجهتها إلى جمهورها في الوطن العربي.