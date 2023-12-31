أوبزرفر: مع تزايد عدد القتلى في غزة.. إسرائيل تبحث عبثاً عن أي علامة على النصر

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية في تقرير لمراسلتها في القدس إيما غراهام هاريسون أن طائرات إسرائيل قصفت مخيمات اللاجئين في غزة أمس السبت مع توسيع قواتها عملياتها البرية وفرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، مما مهد الطريق لعام جديد دموي ومدمر مثل الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وتحدثت عن مؤشرات تصعيد أوسع نطاقاً في المنطقة أيضاً، “مع اشتداد المناوشات على الحدود الشمالية مع لبنان، فيما ألمح المسؤولون الإسرائيليون إلى أن “الساعة الرملية الدبلوماسية” بدأت تنفد للتوصل إلى حل تفاوضي”.

وأضافت أنه في الوقت الحالي يبدو أن الأمل ضئيل في حدوث توقف مؤقت للهجمات، حتى بعد أن استضافت مصر محادثات الأسبوع الماضي ودفعت بخطط لوقف تدريجي للحرب.

وأشارت إلى أن مسؤولا كبيرا في حماس قال لوكالة أسوشييتد برس يوم السبت إنها “ثابتة في موقفها بأنه لن يكون هناك إطلاق سراح رهائن دون وقف دائم لإطلاق النار”. في المقابل “لن تقبل إسرائيل بإنهاء حرب يصفها قادتها بأنها حرب وجودية وبلا حدود”.

وذكرت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول “إنه يجب تدمير حماس بعد الهجمات الوحشية التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأكدت الكاتبة أن “حجم الموت والمعاناة داخل غزة أدى إلى عزل إسرائيل دوليا، حتى إن حلفاء مثل المملكة المتحدة يدعون الآن إلى “وقف إطلاق نار مستدام. وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن أكثر من 21600 شخص قتلوا في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودُفن آلاف آخرون تحت الأنقاض”.

وقالت السلطات إن الهجمات المكثفة التي وقعت يومي الجمعة والسبت، بما في ذلك على مخيمي اللاجئين في النصيرات والبريج، أسفرت عن مقتل 165 شخصًا خلال 24 ساعة.

ولفتت الكاتبة إلى أن الدعم الثابت من واشنطن ساعد القادة الإسرائيليين على تجاهل المخاوف الدولية بشأن الأزمة الإنسانية والتركيز على الحملة العسكرية.

وقد وافقت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الجمعة الماضي على بيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 150 مليون دولار (118 مليون جنيه إسترليني)، متجاوزة الكونغرس للقيام بذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى “الحاجة الدفاعية الإسرائيلية الملحة”.

ونقل التقرير عن داليا شيندلين، الخبيرة الاستراتيجية السياسية والزميلة في مؤسسة القرن للسياسة الخارجية الأمريكية، قولها إن هناك دعمًا واسع النطاق في المجتمع الإسرائيلي للحرب، على الرغم من الغضب الواسع النطاق من الإخفاقات العسكرية والاستخباراتية التي تركت الإسرائيليين عرضة للخطر في 7 أكتوبر.

وأضافت “أن عائلات الرهائن كانت من أشد المنتقدين للحكومة، وكانت الأصوات العالية تطالب بوقف إطلاق النار”، ولكن حتى هم “لا يدعون حقًا إلى إنهاء الحرب”.

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى شن المزيد من الهجمات “المستهدفة” على قادة حماس، وسط تحذيرات يومية من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى بشأن الحجم المدمر للمعاناة الإنسانية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم السبت إن “إن غزة تعاني من الجوع الكارثي، و40% من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة. “كل يوم هو صراع من أجل البقاء.”

وأشارت الكاتبة إلى فرار سكان غزة جميعهم تقريبًا من منازلهم، وأنهم تجمعوا في الخيام والأجزاء المكتظة بالسكان في جنوب ووسط القطاع، والتي يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إنها أكثر أمانًا، على الرغم من أنها لا تزال تتعرض للقصف بانتظام.

وهناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية، بعد أسابيع من الحصار الإسرائيلي المشدد. وعندما يُسمح بدخول الإمدادات، فإن القتال النشط والتحديات اللوجستية في منطقة دمرتها الحرب تعني أنها لا تصل إلى العديد من السكان اليائسين.

وقال توماس وايت، مدير شؤون غزة في الأونروا، إن القوات الإسرائيلية فتحت النار على موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا يقومون بمهمة مساعدات يوم الجمعة.

وقال وايت على موقع “إكس”: “أطلق الجنود الإسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة على طول الطريق الذي حدده الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: “لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن أصيبت مركبة واحدة بأضرار”.

وأكدت الكاتبة على أن الدعم العسكري والدبلوماسي لا يزال يتدفق على إسرائيل، ولكن نهاية الدعم الأمريكي غير المشروط تلوح في الأفق في العام المقبل، مما يعني أن القادة الإسرائيليين ليس لديهم حافز كبير لكبح حملتهم الآن.

وقالت شيندلين: “إن أمريكا تضغط على السلطات الإسرائيلية للبدء على الأقل في تصور نهاية المرحلة المكثفة”.

فبعد أن أقسموا على تدمير حماس والقضاء على قيادتها، فإنهم ما زالوا يفتقرون إلى أي دليل ملموس على أن الحرب التي جلبت الدمار إلى غزة وحصدت أعداداً متزايدة من الجنود الإسرائيليين جعلت البلاد أكثر أماناً.

وزعم الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا أنه يضيق الخناق على الرجال الذين يقفون وراء هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقال متحدث يوم السبت إن “القوات دمرت مجمع أنفاق في منزل يستخدمه زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار”، ونشر صورا للموقع.

لكنهم لم يتمكنوا من قتل أو اعتقال أي من كبار قادة حماس المدرجين على قائمة المستهدفين في البلاد، أو تقديم تفاصيل حول الكيفية التي يعتقدون أنهم يستطيعون بها القضاء على منظمة لها علاقات سياسية وأيديولوجية خارج نطاق غزة.

وقد وصفت شيندلين الحرب “التي بدأت كجهد متضافر لوقف هجوم نشط، ثم تحولت إلى حملة ذات هدف عسكري مشروع، ولكن يغذيها الغضب والرغبة في الانتقام، أصبحت الآن تتجه نحو الجمود”.

وأكدت أن “الوحدة التي جمعت البلاد في ظل الحزن والرعب بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي شنتها حماس بدأت تظهر عليها التصدعات”.

وبحسب الكاتبة فلعل السؤال الأكثر إثارة للانقسام هو ما مدى الأولوية التي ينبغي أن يحظى بها مصير الرهائن في الحرب: إذ تقول العديد من الأسر إنها تشعر بالإهمال من قبل الحكومة.

والآن تعود إلى الظهور من جديد التساؤلات حول سعي نتنياهو لإجراء إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، والتي غذت الانقسامات السياسية العنيفة والاحتجاجات الجماهيرية.

وشددت على أن الاقتصاد أيضًا مع ابتعاد جنود الاحتياط عن وظائفهم، وتأثر السياحة بشدة بسبب الحرب، وانخفاض الإنفاق في وقت قاتم بالنسبة للأمة.

ومع ذلك، تؤكد الكاتبة، فقد “لا يكون للضغوط المحلية والدولية معًا التأثير الذي قد يأمله أولئك الذين يريدون إيقاف الهجمات أو كبحها، وذلك ببساطة لأن الحكومة ليس لديها خطة أخرى”.

وقالت شيندلين: “على الرغم من كل الضغوط الداخلية التي قد تجعلنا نعتقد أن الحكومة تريد إنهاء الحرب، إلا أنني لا أقتنع بذلك تماماً”. وأضافت: «إنهم يتصرفون بثبات تام مع عدم كفاءتهم المطلقة في الأشهر الأولى (في السلطة).. وليس لديهم أي خطة أخرى، حتى لو لم تنجح هذه الخطة”.