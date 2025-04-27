أوبزيرفر: نعرف كيف يسقط الطغاة.. ترامب عدو نفسه.. وسينزله جشعه وغروره وفساده عن العرش

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “أوبزيرفر” مقال رأي للمعلق سايمون تيسدال، قال فيه إن المستبدين مثل ترامب عادة ما يسقطون ونعرف كيف تتم الإطاحة بهم. وقال: “ينتهي الطغاة نهاية مأساوية، أو هكذا يشير التاريخ. فقد انتهى ريتشارد الثالث وكوريولانوس بنهاية دموية. وأُعدم صدام حسين، وسُجن سلوبودان ميلوسيفيتش، ونُفي بشار الأسد، وأصبح معمر القذافي ملاحقًا في ليبيا وعُثر عليه في أنبوب لمجاري الصرف الصحي”.

وأشار إلى أن الاستبداد، المشتق من الكلمة اليونانية “تورانوس” (الحاكم المطلق)، عادة ما يتغذى على الغطرسة ويؤدي حتمًا إلى التنافس، و”يسقط الطغاة وسقوطهم نعمة”. ويقول إن الطغيان عاد بأشكاله المتعددة إلى الواجهة، والجميع يعلم من المسؤول.

تيسدال: يُعد ترامب باستعداده وقدرته على إيذاء أفقر فقراء العالم وأكثرهم ضعفًا، وإحداث فوضى اقتصادية عالمية، والتهديد بالإبادة النووية، خطيرًا بشكل فريد، ويزداد خطورة يومًا بعد يوم

ويعلق قائلًا: “للإنصاف، فإن المقارنة بين الطغاة الكريهين ودونالد ترامب ستكون خاطئة تمامًا. فهو أسوأ في جوانب رئيسية. ويُعد ترامب باستعداده وقدرته على إيذاء أفقر فقراء العالم وأكثرهم ضعفًا، وإحداث فوضى اقتصادية عالمية، والتهديد بالإبادة النووية، خطيرًا بشكل فريد، ويزداد خطورة يومًا بعد يوم”.

وفي أي مباراة وطنية يتصدر ترامب السباق، يتبعه عن كثب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. إذا شكّلَ هذان النرجسيان شراكة، فهي فكرة مخيفة ولكنها ليست مستبعدة تمامًا، ويمكن تسميتها “الوحوش نحن”، حيث يصطف “الرجال الأقوياء” الطامحون في جميع أنحاء العالم المضطرب، للانضمام إلى ناديهم.

ومع ذلك، كما هو الحال مع كل طاغية، في الماضي والحاضر، لا بد أن يسقط ترامب. ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف بسلام وسرعة؟ ومع قرب مرور 100 يوم على عودته إلى السلطة، تكتسب هذه الأسئلة إلحاحًا.

فهل يمكن إيقاف الهجوم المدبر الذي يقوم به الرئيس السابع والأربعون على ديمقراطية الولايات المتحدة وقوانينها وقيمها وأحلامها؟ كيف يمكن إنقاذ ما تبقى من النظام الدولي القائم على القواعد؟ من أو ما الذي سيسقطه عن عرشه؟

يقول تيسدال إن إخفاقات السياسات وسوء السلوك الشخصي لا يقودان عادة إلى انهيار الرئاسة. السبب هو أن دستور الولايات المتحدة جامد: فالعجز محمي والجشع له مدة محددة.

وسيظل ترامب في السلطة حتى عام 2029 ما لم يُعزل بتهمة ارتكاب “الجرائم والجنح الكبرى”، أو يُعتبر غير لائق بموجب المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين.

فهل سيكون محظوظًا للمرة الثالثة؟ ربما، فبوجود جيه دي فانس، نائبه المطيع، الذي يلعب دور حارس المكتب البيضاوي، والكونغرس الذي يحفل بأتباع “ماغا”، أو “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، يبدو أن مثل هذا الطرد الإجرائي غير مرجح.

ويرى الكاتب أن الدعم في المؤسسات يختلف عن الدعم الشعبي المتراجع، حيث تعكس المظاهرات، التي اندلعت على مستوى البلاد الأسبوع الماضي، والمخاوف بشأن التضخم والمدخرات، والغضب من تخفيضات التمويل الفيدرالي، وشن حرب ثقافية وعمليات فصل جماعي، قلقًا متزايدًا بشأن التهديدات التي تطال أسلوب حياة كاملة.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يخسر الوسطيين الذين أنهت أصواتهم فترة ولاية بايدن. ومع ذلك، وعلى الرغم من التشابه الملكي مع “طاغية” آخر، الملك البريطاني جورج الثالث، فإن الثورة الأمريكية الثانية لا تزال بعيدة المنال.

وقد تطلع الكثيرون إلى المحاكم طلبًا للنجاة.

ويواصل القضاة تحدي إملاءات ترامب بشأن الترحيل وقضايا أخرى. وأدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بـ34 جناية، العام الماضي، لكنها للأسف فشلت في سجنه. وتُتهم شركاته مرارًا بالاحتيال. ويتم التلويح الآن بـ”مبدأ الأسئلة الرئيسية” الذي اختبرته المحكمة العليا، والذي قد يجبره على الرضوخ. وفسر أستاذ القانون الأمريكي آرون تانغ أن هذا يتطلب من الحكومة إثبات “تفويض واضح من الكونغرس” عند اتخاذ قرارات “اقتصادية وسياسية كبيرة” ومهمة. إنه نوع من ضبط النفس.

ويعلق تيسدال: إنه في أرض فضيحة “ووترغيت”، فهل سيكون الإعلام هو من سيطيح الطاغية من عرشه؟ إنه حلم جميل، حيث يتم التقليل من أهمية المؤسسات الإخبارية التي تقوّض عملها وسائل التواصل الاجتماعي وتسونامي الأكاذيب الرسمية النابعة من أعلى المستويات باعتبارها “مروجة للأخبار الكاذبة”.

كما تواجه هذه المؤسسات تحديات قانونية مكلفة وحظرًا تامًا، كما حدث في ثأر ترامب الخبيث “خليج أمريكا” مع وكالة أسوشيتد برس.

ويتم تقويض كل المفاهيم الأساسية للتقارير الموضوعية بسبب تفضيل البيت الأبيض لوسائل الإعلام اليمينية المؤيدة لترامب. وبالمحصلة، فالصحافة الحرة، بحكم الضرورة، لم تخضع تمامًا بقدر ما تمارس الحذر في عملها.

ويعتقد تيسدال أن المعركة الحالية تحمل جوانب أخلاقية ومعنوية أيضًا، وبما أن هذه هي الولايات المتحدة، فإن الصلاة سلاح قوي في أيدي أولئك الذين يريدون “قتل الأشرار”.

فمن بين الخطايا السبع القاتلة – الغرور أو الكبرياء، الجشع أو الطمع، الشهوة، الحسد، الشراهة، الغضب، الكسل – فإن ترامب آثم بشكل شامل ومميت.

ففي إصحاح أشعياء (13، 11)، ينذر الرب قائلًا: “سأُبيد كبرياء المتكبرين، وأقمع وقاحة المُستكبرين”. وفي هذه الحالة، الله أعلم، والمعجزات قد تحدث.

ويقول إن جميع الأدوات المتاحة لإسقاط الطغاة، لا شيء منها حاسم بقدر ما يوفره غباء ترامب.

ويدرك معظم الناس مدى عبثية “صفقة السلام” الاستسلامية التي تكافئ بوتين وتخون أوكرانيا. وهل يعتقد ترامب حقًا أن دعمه للقتل الجماعي في غزة وتهديداته بمهاجمة إيران، وقصفه المتهور لليمن، سينهي صراع الشرق الأوسط ويكسبه جائزة نوبل للسلام؟

تيسدال: ترامب في أرض فضيحة “ووترغيت”، فهل سيكون الإعلام هو من سيطيح الطاغية من عرشه؟ إنه حلم جميل

وبكل المقاييس تقريبًا، تلحق حرب التعرفات الجمركية العالمية الفوضوية التي يشنها ترامب الضرر بالمستهلكين الأمريكيين، وتلحق الضرر بالشركات وتقلل من نفوذ الولايات المتحدة. إنها نعمة للصين وهجوم على حلفاء قدامى وشركاء تجاريين مثل بريطانيا.

ويدرك كبار داعمي ترامب في مجال التكنولوجيا هذا الأمر، كما يدركه العديد من الجمهوريين. لكنهم لا يجرؤون على قول الحقيقة أمام السلطة.

ثم هناك جشعه، الجشع الصارخ والوقح للمال الذي جلب بالفعل اتهامات بالتعامل التجاري من الداخل والفساد الأوليغاركي وتضارب المصالح الذي لا يُعد ولا يُحصى، دون مراقبة من قبل هيئات الرقابة الحكومية السبعة عشر التي طردها ترامب بشكل متقلب.

فيما يسعى أقاربه وشركاته إلى صفقات أجنبية محببة. ولا يمكن للفساد على هذا النطاق أن يبقى دون تحد إلى أجل غير مسمى.

والجشع وحده قد يكون سبب هلاك ترامب.

وكل هذا يقودنا إلى استنتاج واحد: بصفته طاغية، ناهيك عن كونه رئيسًا، فإن ترامب في الواقع عديم الفائدة إلى حد كبير، ومع تضاعف إخفاقاته وإحباطاته وأوهامه، سيصبح غير مستقر بشكل خطير أكثر من أي وقت مضى.

وأكبر عدو لترامب هو ترامب، ويجب على أولئك الذين يريدون إنقاذ الولايات المتحدة وأنفسهم، في الداخل والخارج، استخدام جميع الوسائل الديمقراطية لاحتوائه وردعه وإضعافه وعزله.

ولكن في الوقت الحالي، فإن الأفضل هو أن يغرق ترامب في الغطرسة، وأن يدمر نفسه.