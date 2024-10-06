أوبزيرفر: هجمات إيران كشفت عن عدم مناعة الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهناك مخاطر من التصعيد

لندن ـ “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية تقريرا أعده أندرو روث قال فيه إن التصعيد الإسرائيلي ضد إيران خطير، حيث كشفت التحليلات الاستخباراتية أن الصواريخ الإيرانية التي ضربت إسرائيل أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الذي يتم التلويح به، ليس في الواقع منيعا.
فقد زعم المسؤولون الإسرائيليون وفي أعقاب هجوم ليلة الثلاثاء أن دفاعاتهم صمدت. وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا، لكن لم يتم الكشف عن سوى القليل من التفاصيل حول الأضرار، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الهجوم “يبدو أنه هزم ولم يكن فعالا”.
ومع استعداد إسرائيل لرد انتقامي، يعتقد المحللون أن هذه التقارير الأولية قد تكون مضللة، وربما غيرت حسابات رد إسرائيل إذا كانت تخشى الدخول في جولة مطولة مما أسماه الكاتب “لعبة بينغ بونغ الصاروخية” مع إيران، وبخاصة إذا اختارت طهران أهدافا أكثر ليونة في المستقبل.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية واللقطات على منصات التواصل الاجتماعي، الصاروخ بعد الصاروخ يضرب قاعدة نيفاتيم الجوية بصحراء النقب مما أدى إلى حدوث بعض الانفجارات الثانوية على الأقل. وهو ما يظهر إلى أنه رغم فعالية القبة الحديدية ودفاعات السهم الجوية الإسرائيلية، فإن الضربات الإيرانية كانت أكثر فعالية مما تم الاعتراف به سابقا.
ولاحظ الخبراء الذين قاموا بتحليل اللقطات، ما لا يقل عن 32 ضربة مباشرة على القاعدة الجوية. ومع أن أيا منها لم يتسبب بأضرار جسيمة، لكن بعضها هبط بالقرب من حظائر الطائرات التي تضم طائرات إف-35 ، وهي من بين أهم الأرصدة العسكرية في إسرائيل. ورغم أن هذه الصواريخ لم تصب على ما يبدو طائرات رابضة على الأرض، فربما تركت آثارا قاتلة إذا أطلقت على مدينة مثل تل أبيب أو إذا وجهت إلى أهداف أخرى حيوية مثل مصافي النفط التابعة لمجموعة بازان بالقرب من حيفا، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية بجوار مدينة إسرائيلية كبيرة.
مع استعداد إسرائيل لرد انتقامي، يعتقد المحللون أن هذه التقارير الأولية قد تكون مضللة، وربما غيرت حسابات رد إسرائيل إذا كانت تخشى الدخول في جولة مطولة من “لعبة بينغ بونغ صاروخية” مع إيران
ويقول ديريك إيليفيث، المحلل والباحث في مجموعة سي أن إي والذي حلل اللقطات على منشور لموقع المجموعة “الحقيقة الجوهرية لا تزال قائمة وهي أن إيران أثبتت قدرتها على ضرب إسرائيل وبقوة لو أرادت”. وقال إن ” القواعد الجوية تعتبر أهدافا صعبة. وهي من النوع الذي لا يؤدي على الأرجح، إلى سقوط العديد من الضحايا. وقد تختار إيران هدفا مختلفا، مثل استهداف قاعدة مكتظة للقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي أو هدفا داخل منطقة مدنية، يسقط فيه عدد كبير من الضحايا جراء إطلاق صاروخ عليه”.
وأكدت الصحيفة أن هناك خطر ناجم عن تبادل إطلاق الصواريخ مع إيران، وهي مشكلة ذات طابع اقتصادي، ذلك أن مخزون الدفاع الجوي الإسرائيلية من الصواريخ باهظ الثمن ومحدود، وهذا يعني أن البلاد قد تصبح أكثر عرضة للضربات الإيرانية مع استمرار الصراع.
وقد تستهدف إسرائيل، وعلى المدى البعيد خطوط انتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية والبنية الأساسية لها من أجل منع الهجمات.
ولطالما زعم بنيامين نتنياهو أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل خطورة على إسرائيل مثل برنامجها النووي. ويبدو أن الهجوم الإسرائيلي المضاد بات وشيكا. فقد ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الجنرال مايكل كوريللا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، سيكون في إسرائيل لتنسيق الرد الإسرائيلي.
وقال الرئيس جو بايدن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان إنهما سيجريان مشاورات مباشرة مع إسرائيل بشأن ردها العسكري. وتم إطلاع الصحفيين المحليين على أن الرد على الضربة الإيرانية وشيك، وربما يكون توقيته قبل أو بعد الذكرى السنوية لهجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتشمل الأهداف المقترحة منشآت عسكرية إيرانية، بما فيها مراكز قيادة وتحكم للحرس الثوري وبنى تحتية للطاقة، مثل مصافي النفط وربما توجيه ضربة مباشرة للبرنامج النووي الإيراني، والذي حذرت طهران من أنه أحد خطوطها الحمر وحذر بايدن نتنياهو من المساس به.
هناك مزايا كثيرة وفرتها لنا (أدوات العولمة) في الآلة/الروبوت، عند التعامل (عن بُعد OnLine)، في نفس الموقع، والسياق، الزمني والمكاني، أقصد،
لاحظ الفرق بين زاوية رؤية صياغة عنوان ترجمة الأجنبي (أوبزيرفر: هجمات إيران كشفت عن عدم مناعة الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهناك مخاطر من التصعيد) https://www.alquds.co.uk/?p=3407781
وصياغة عنوان المثقف اللبناني/الفرنسي/الإنجليزي في العدد الاسبوعي إلى جريدة القدس (كيف أوهنت الحرب السورية والذكاء الاصطناعي حزب الله) https://www.alquds.co.uk/?p=3407403
لماذا هذا الفرق في القراءة، أو في طريقة الرؤية، أو طريقة الإنتاج أو التدوين، بعد ذلك؟!🤭🫣🤣
لأن نحن، في حاجة إلى علاقة طيبة ومباشرة مع أي (مسؤول/موظف) إن لم يتم إقناعه لشراء سهم في شركتنا🤑
مع أي سفير أو ملحق ثقافي/تجاري (سعودي/عربي/إسلامي) في أي دولة،
بخصوص تأسيس تعاون مع مركز الملك سلمان لدعم لغة القرآن وإسلام الشهادتين، من خلال شراكة مع جامعة في كوريا، أو أي دولة من دول شرق آسيا (أهل لغة الحكمة)،
لتسويق مفهوم المنافسة في Art Calligraphy بين عقلية أهل الفلسفة وعقلية أهل الحكمة وعقلية أهل لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
من خلال شركة دولة أعمال ومقاولات بورصة أسهم سوق صالح (الحلال) لتسويق مشروع صالح (التايواني) لتطوير مفهوم e،
أو مناهج تعليم لغة أو ترجمة جديدة، إلى برمجة لغة الآلة أو لغة الإنسان (ة)، أساسها مناهج مقتبسة من لغة القرآن وإسلام الشهادتين، تحت قيادة أي إنسان (ة) يرغب أن يتقدم لتحمّل المسؤولية في تلك الدولة، كما فعل (د رحيم العتابي) في (العراق)، أو (صهيب صالح عبدالله) في (تايوان)،
لأن إذا لم تكن هناك ثقة في أي تعامل، مالي، لإدارة وحوكمة داخل أي أسرة أو شركة أو دولة،
معنى ذلك هناك هدر، في الجهد والمال والوقت، يعني تكاليف الإنتاج داخل هذه الأسرة أو الشركة أو الدولة، أعلى من تكاليف الإنتاج في أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، بعد عام 1980،
أكثر هدر في الوقت والجهد والمال هي إشكالية 🤭🫣🤣حرية الرأي، الديمقراطية، هي في مناهج تعليم فن من هو الأذكى/الأخبث، في الغش/الفساد أو (الظلم)، كما في تبريرات كتاب (كليلة ودمنة) لإبن المقفع،
صاحب ترجمة كتب أهم نظريات (الشيعة/آل البيت/شعب الرّب المُختار) في الأكاذيب/ الأساطير من اللغات/الثقافة (الهندية)، للعلم🤭🫣🤣
بينما في لغة القرآن وإسلام الشهادتين، لا يجوز الكذب، لا يجوز التّجسّس، في إدارة وحوكمة أي أسرة أو شركة أو دولة،
لأن الثقة والحكمة بدل فلسفة وسياسة والشك، هي أساس التعامل المالي 🤑 من تطوير أسلوب تعامل (الكفيل/السبي البابلي)، في أي دولة من دول مجلس التعاون،
حيث لا يجوز، لأي مسؤول/موظف، أن يتصرف بأموال ميزانية أي مقاولة/عقد لتنفيذ أي مشروع في أي وزارة أو محافظة، بعد بداية تنفيذ العقد/المقاولة،
في أي دولة تبحث عن تطوير كفاءة وجودة قدرة المنافسة لديها، لا يجوز رفض عمل أي حصر أو جرد/تعداد حقيقي لأملاك الدولة/الشركة/الأسرة،
كما حصل في عراق ما بعد 9/4/2003، لتمرير الغش/الفساد/سرقة موظفي/مسؤولي/أحزاب (أمريكا) لموارد (العراق)، ولا حول ولا قوة إلّا بالله،
فقط الفاسد أو الغَشّاش أو الحرامي، يرفض عمل حصر أو جرد أو تعداد، تحت حجج أمنية/عسكرية/قضائية، كما هو حال مصر أو سوريا بل وحتى تركيا أو إيران قبل الكيان الصهيوني،
ومن يرفض مطابقته مع محتويات (الأرشيف العثماني)، يرفض استرجاع الحق والحقوق، لأهل (فلسطين) أو أي مظلوم بعد سقوط وتقسيم الدولة العثمانية، من خلال قوانين التأميم/السرقة القانونية (الظالمة)، على الأقل من وجهة نظري،
وليس الموضوع الدفاع عن حق أي (مرأة) قبلت أن تعمل أو تستفيد من صاحب سلطة إدارة وحوكمة في أي (دولة) أو (شركة) أو (أسرة) بلا مسؤولية أي (تدوين) عقد زواج/رسمي/شرعي/قانوني،
ولذلك يا م سمير الخزرجي، في البداية أشكرك على الإستشهاد بشيء، تريد إثبات أن مناهج تعليم مدرسة (آل البيت) تختلف عن مناهج تعليم مدرسة (شعب الرّب المُختار)،
الإشكالية هل فَهم السّبَب، في زاوية رؤية المُعلق خريج مناهج تعليم الأزهر (المصري)،
لو كان يُريد إيجاد (حل)، بدل أن يلزم لزمة عليهم، لتشويه سمعة المغربي/الموريتاني/الإماراتي كما تلاحظ في أسلوبه؟!
ببساطة من وجهة نظري، لأن عقلية (العالة) ضد الإجتهاد، هذا أولاً،
ثم لغة القرآن وإسلام الشهادتين تنفرد بمفهوم لفظ (الله)، عن كل بقية اللغات والألسن الإنسانية، بمعنى أن الله خالق أو رب الأرباب والألهة، وليس هو رب أو إله من بقية الأرباب والألهة، كما فهم أو تعامل من علّق عليهم المصري، مثله مثل الشيخ (د يوسف القرضاوي)، في موقفه من (سيد قطب) أو كتاب (في ظلال القرآن)
الإشكالية، التي لم تستوعبها، يا م سمير الخزرجي أن السّامريّ خلق (رب/إله) في إنتاج (البقرة)، من أموال (اليهود)، بوجود الأنبياء هارون وموسى،
بمعنى آخر الإستمرار في زيادة مفهوم الهدر في الجهد والوقت والمال، الذي ثبت فشله يوم 7/10/2023، أو يوم 11/9/2001، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أليس كذلك، أم لا؟!
أي ما حصل يوم 9/6/2014 أو نموذج داعش (ليس الحل)،
بل الحل (السبي البابلي/الكفيل) بدل (الهولوكوست) الألماني أو (محاكم التفتيش) الإسبانية، كما ثبت نجاحه على أرض الواقع، في كل نموذج إقتصاد من نماذج دول مجلس التعاون، بعد فشل سيطرة جهيمان على مكة يوم 1/1/1400 والحمدلله، ممثل مدرسة تسريع عودة (المهدي/المسيح) المُنتظر، والتي هي نفس فكرة إنشاء (الكيان الصهيوني)،
تحرير فلسطين، يعتمد على تطوير مفهوم (السبي البابلي/الكفيل) وليس تقليم أظافره كما حصل بعد خزعبلات (صدام حسين) يوم 2/8/1990، والتي زادت بعد إثبات فشل (الموظف/المسؤول) خريج مناهج دولة الحداثة يوم 11/9/2001، خصوصاً وأن (نتنياهو) لن يستطيع تنفيذ أسلوب جورج بوش الإبن، من ليس معنا، فهو ضدنا، بعد 7/10/2023،
والسبب أدوات الأتمتة أو AI أو ChatGPT في التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة بل وحتى الدولة، بعد بداية تسويق مبادرات (الصين) لإنقاذ الإقتصاد العالمي، بعد هزة 2008،
(العراق) وقع معاهدة (المقايضة) وطرح مشروع (طريق التنمية)، من خلال مفهوم (التكامل وليس الصراع أو منافسة) مع مبادرة طرق وحزام الحرير الصيني لأتمتة إدارة وحوكمة أي دولة بداية من عمود الكهرباء، عكس ممر بايدن من (الهند) الذي تم طرحه من G-20،
ونحن، شركة دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال) في تسويق مشروع صالح (التايواني)، لتغيير مناهج تعليم أي لغة وأي ترجمة،
طرحنا مبادرة (الكهرباء الأرخص) لمن يريد منافسة نجاح أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون الإقتصادية، أو نموذج ثقافة جملكو ( أكل لحم الجمل (الحلال)) كمنافس إلى ثقافة ماكدونالدز (أكل لحم البقر، غير الحلال)، أي تغيير مناهج تعليم أي لغة وأي ترجمة لتكون مناهج التعليم تعتمد على معنى المعاني وهيكل لغة القرآن وإسلام الشهادتين، من أجل خلق ضمير إنسان حي، بعد تحويل مهنة/وظيفة إلى مفهوم شريك داخل الأسرة أو الشركة وبالتالي الدولة التي تعتمد على تَعدّد الزوجات الحلال، بكل مسؤولية،
ولذلك أنا مع الحل السنغالي، 🤭🫣🤣
بدل تَعدّد العلاقات من خلال المتعة أو العرفي أو المسيار بلا أي مسؤولية أو تدوين في سجلات الدولة كما يحصل في ثقافة مدرسة (آل البيت) أو ثقافة مدرسة (شعب الرّب المُختار)، على أرض الواقع.🤨🤨
🤑🙈🙊🙉📟📓🇺🇳✒️
نفسي أعرف بس كيف عندك وقت تكتب كل هذه التعليقات؟
السؤال، هل ستقرأ، أو هل فهمت، كما فعل من سمح بنشر جزء، مما أرسلت؟!🤣🤭🫣