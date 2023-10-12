«أوبك» تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط ووكالة الطاقة الدولية تخفضها

■ لندن – رويترز: أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أمس الخميس على توقعاتها لنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، مشيرة إلى مؤشرات على متانة الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، وتوقعت زيادة الطلب في الصين، بينما خفضت «وكالة الطاقة الدولية» توقعاتها.

وذكرت في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنة مع زيادة 2.44 مليون برميل يومياً في 2023.

ولم يطرأ تغيير بشأن التوقعين عن الشهر الماضي.

وساعد رفع الصين لقيود مكافحة جائحة كوفيد-19 على زيادة الطلب على النفط في عام 2023. وتتوقع «أوبك» باستمرار نمواً أقوى للطلب في العام المقبل مقارنة بتوقعات جهات أخرى مثل «وكالة الطاقة الدولية».

وقالت المنظمة في التقرير «في عام 2024، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي القوي، وسط التحسن المستمر في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط بشكل أكبر».

وبدأت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، خفض الإمدادات في عام 2022 لدعم الأسعار.

وجاء في تقرير المنظمة أيضاً أن الطلب خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام المقبل قد يتأثر سلباً في بعض دول العالم، وقلصت المنظمة توقعاتها لإجمالي الطلب العالمي في الربع الأخير من العام الحالي والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

وقالت المنظمة في إشارة إلى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» التي تضم أغنى دول العالم «بالنظر إلى المستقبل، ورغم الزيادة الموسمية المعتادة في الطلب على زيت التدفئة، من المتوقع أن تؤثر حالة الضبابية المستمرة والتطورات الاقتصادية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا ومناطق أخرى على الطلب على النفط في الفترة المتبقية من عام 2023 وفي عام 2024».

في المقابل خفضت «وكالة الطاقة الدولية» في تقريرها الشهري الصادر أمس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر على الاستهلاك.

وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يومياً في عام 2024، مقابل مليون برميل يومياً في توقعات سابقة، بناءاً على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقاً واعتماد أسرع لاستخدام السيارات الكهربائية من بين إجراءات أخرى متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.

ومع ذلك رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يومياً مقابل 2.2 مليون برميل يومياً في توقعات سابقة.

وبدأت «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، خفض الإمدادات في عام 2022 لدعم الأسعار.

وقالت الوكالة «إذا لم يكن هناك خفض إضافي في يناير، قد يكون هناك فائض، مما سيساعد إلى حد ما على تجديد المخزونات المستنفدة».

وبحسب تقديرات الوكالة فإنه رغم تعهد روسيا بخفض صادرات النفط الخام حتى نهاية عام 2023، زاد إجمالي صادراتها من النفط الخام ومنتجاته في سبتمبر/أيلول 460 ألف برميل يومياً إلى 7.6 مليون برميل يومياً، وشكل الخام 250 ألف برميل يومياً من الزيادة.

وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن زادت التوقعات الاقتصادية القاتمة المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الطلب لتطغى على المخاوف بشأن العرض. لكن الأسعار ارتفعت في بداية الأسبوع بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل مما أثار مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع إلى تفاقم النقص الحالي في الإمدادات.

لكن الوكالة قالت إنه لا تأثير مباشر حتى الآن على الإمدادات، مضيفة أنها مستعدة للتحرك إذا لزم الأمر لضمان كفاية الإمدادات.

وكتبت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط «إن كان احتمال التأثير على إمدادات النفط يبقى محدودا حالياً، فإن الضربات الدامية حملت على فرض قسط تأمين أعلى للمخاطر الجيوسياسية».

وحذرت الوكالة من أنه «فيما لم تسجل أي وطأة مباشرة على العرض الفعلي (للنفط)، تبقى الأسواق متأهبة في ظل تطور الأزمة».

وفيما تشهد أسواق النفط توترا بسبب قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته السعودية وروسيا لدعم الأسعار، أكدت الوكالة «استعدادها للتصرف عند الضرورة لضمان إمدادات كافية للأسواق». وتابعت أن «النزاع في الشرق الأوسط مليء بالغموض والأحداث تتطور بسرعة».

وأوضحت أن «تصعيدا حادا في المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، المنطقة التي تمثل أكثر من ثلث التجارة العالمية للنفط بحرا، تطرح تحديا كبيرا للأسواق» في ظل التوتر المخيم حول الأسعار.

وتوقعت وكالة الطاقة أن يقارب متوسّط إنتاج النفط العالمي 101,3 مليون برميل في أمس في الفصل الرابع من السنة «ما لم تحصل بلبلة غير متوقعة».

ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي يغذيها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بدأت تؤثر على الطلب على النفط.