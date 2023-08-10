“أوبك” تحافظ على توقعات نمو الطلب العالمي للنفط في 2023

لندن: حافظت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك، الخميس، على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق.

وقالت “أوبك” في تقريرها الشهري، الخميس، إنها حافظت على توقعات نمو الطلب على النفطي في العام الحالي عند 102.01 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.4 مليون برميل يوميا عن 2022.

وقدرت الوكالة أن يزيد الطلب العالمي ليصل إلى 101.96 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، ثم إلى 103.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام.

وحسب التقرير، تمت مراجعة النمو الاقتصادي العالمي بالزيادة الطفيفة في كل من عامي 2023 و2024 ليقف عند 2.7 بالمئة و2.6 بالمئة على التوالي.

وتوقع التقرير، ارتفاع إمدادات النفط الخام من خارج “أوبك” بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم عام 2023، وهو تعديل صعودي طفيف عن السابق، وستكون الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج هي المحركات الرئيسية لهذا النمو.

وأشار إلى خفض تقديرات الطلب على نفط “أوبك” في 2023 و2024 بنحو 100 ألف برميل يوميا، عن التقديرات السابقة.

وقدر التقرير، أن يصل الطلب على نفط “أوبك” في 2023 إلى 29.3 مليون برميل يوميا، ثم إلى 30.1 مليون برميل يوميا في 2024.

وانخفض إنتاج أعضاء أوبك (13 عضوا) بمقدار 836 ألف برميل يوميا على أساس شهري في يوليو/ تموز الماضي، ليصل إلى 27.310 مليون برميل يوميا، من 28.146 مليونا في الشهر السابق.

وجاء انخفاض إنتاج أوبك، وسط انخفاض إنتاج 4 دول بصدارة السعودية التي سجلت خفضا قياسيا بواقع 968 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي، إلى 9.021 ملايين برميل يوميا، وهو خفض طوعي معلن مسبقاً.

في المقابل رفعت 9 دول إنتاجها في الشهر الماضي بصدارة إيران التي زاد إنتاجها النفطي بواقع 68 ألف برميل يوميا.

(الأناضول)